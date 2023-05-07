وزير الخارجية السعودي: السودان يمر بأزمة غير مسبوقة

قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إن السودان الشقيق يمر بأزمة غير مسبوقة.

وأكد بن فرحان في تغريدة عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، إن المملكة العربية السعودية اختارت الوقوف إلى جانب السودان ودعمه للوصول به إلى بر الأمان.

وأضاف:" حفظ الله قيادتنا الرشيدة التي لم تتوان في دعم الأشقاء بالسودان، آملين من المولى -عز وجل- بأن تُكلّل الجهود في إخراج السودان من هذه الأزمة".

وفي وقت سابق اليوم، وجه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مركز الملك سلمان للإغاثة بتقديم مساعدات إنسانية متنوعة بقيمة 100 مليون دولار أمريكي للشعب السوداني.

كما طلبا تنظيم حملة شعبية عبر منصة "ساهم" لصالح السودانيين، من أجل تخفيف آثار الأوضاع التي يمرون بها حاليا.

