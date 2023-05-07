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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زوجة نجم الأهلي تبرز جمالها ورشاقتها بالملابس الرياضية الجذابة

زوجة عمرو السولية
زوجة عمرو السولية

استطاعت هدير مندور، زوجة عمرو السولية، نجم الأهلي، أن تخطف الأضواء نحو أناقتها المعتادة الممزوجة بالبساطة والاحتشام لتنال إعجاب متابعيها وجمهورها إينما ظهرت.

وبدت هدير بإطلالة رياضية ناعمة حيث ارتدت ملابس رياضية مكونة من بادي باللون الرمادى وعليه بنطال ليجن اسود اللون فيما انتعلت حذاء رياضي مسطح باللون الأبيض.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر جذابة، ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الناعمة مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الاحمر في الشفاه.

وتتميز زوجة عمرو السولية برشاقتها الملفتة فهى تعتمد على الظهور بإطلالات مبهجة وملابس مميزة من الفساتين و الملابس الكاجوال التي تكشف عن جمالها ورشاقتها.

يستعد الأهلى لمواجهة الترجى التونسى والمقرر لها العاشرة مساء الجمعة المقبل فى ذهاب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا باستاد حمادي العقربي "رادس" بتونس.

وتقام مباراة الإياب بين الأهلي والترجي في القاهرة، الجمعة 19 مايو الحالي. وأسند «كاف»، مهمة إدارة مباراة الإياب إلى الحكم الموريتاني دحان بيده، ويعاونه جيرسون إيمليانو وحمدين ديبا، والحكم الرابع الإيفواري إبراهيم كالو.

 

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IMG_٢٠٢٣٠٥٠٧_٢٣٣٩٤٧
زوجة عمرو السولية هدير مندور إطلالة رياضية مواجهة الترجي نصف نهائي

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