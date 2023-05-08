أسعار الذهب والدولار والدواجن وحالة الطقس.. دليلك في نشرة خدمات صدى البلد

يبحث الكثير عن أسعار السلع والتي يقدمها موقع صدى البلد في نشرة الخدمات تضم أسعار الدواجن والذهب والدولار ومواقيت الصلاة وأرقام الطوارئ، ونستعرضها فيما يلي:

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين في محلات الصاغة المختلفة ، ليهبط سعر الجرام عيار 21 بقيمة نحو200 جنيه.

شهدت أسعار الحديد تراجعا ملحوظا اليوم الاثنين ، بعد ارتفاع كبير خلال الأيام القليلة الماضية، إذ فقط سعر الطن الواحد نحو 865 جنيهًا دفعة واحدة،.

وقرر مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي في اجتماعه الذي عقد الاربعاء الماضي، رفع أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس.

شهدت أسعار الدواجن والبيض تراجعا قويا اليوم الاثنين مقارنة بالأيام الماضية، على خلفية تراجع أسعار الذرة الصفراء بقيمة تتراوح بين 3000 و4000 جنيه في الطن الواحد عقب الافراجات الأخيرة ، ما دفع أسعار أعلاف الدواجن للانخفاض بقيم تتراوح بين 1000 إلى 1500 جنيه في كل طن.

قد يحتاج الكثير منا أرقام الطوارئ، حالة حدوث الأزمات والطوارئ في المنزل أو على الطرق، ويقدم موقع “صدى البلد” ضمن نشرة خدماته اليومية، هذه الأرقام الخاصة بالجهات المختلفة، للاستعانة بها حال حدوث طارئ.

مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات، محل اهتمام الملايين يوميا ، خاصة الكثير من الصائمين للست من شوال، لمعرفة موعد صلاة الفجر وصلاة المغرب بعد تطبيق التوقيت الصيفي.