للأسبوع الخامس.. استقرار أسعار الدولار فى مصر

استقرت أسعار الدولار الأمريكي للأسبوع الخامس علي التوالي دون اي ارتفاعات .



ننشر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين 8 مايو 2023 وفقا لاخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنك مصرف أبوظبى الاسلامي نحو 30.90جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع

سعر الدولار في مصر

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنك ميد بنك نحو 30.88جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع .

سعر الدولار فى البنك المركزي اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى البنك المركزي المصرى نحو 30.83جنيه للشراء و 30.96جنيه للبيع .



أسعار الدولار فى مصر اليوم



سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنوك(الأهلى المتحد،التجارى الدولي CIB ،أبوظبي التجاري،الإسكندرية،فيصل الإسلامى،المصرف العربي الدولي،ميد بنك،الامارات دبي الوطني،المصري للتنمية الصادرات،قطر الوطنيQNB ،المصرف المتحد،كريدى اجريكول ،قناة السويس،الكويت الوطني،المشرق،إتش أس بى سى HSBC،بلوم )نحو 30.85جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع

سعر الدولار



سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنوك ( الأهلى ،مصر ) نحو 30.75جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع .

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنك التنمية الصناعية نحو 30.75جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع .



أعلى سعر شراء الدولار



ويقدم مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكى اليوم الاثنين مسجلا 30.95جنيه للشراء

الاحتياطي الأمريكي يرفع الفائدة

وقرر مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي في اجتماعه الذي عقد الاربعاء الماضي، رفع أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس.

ورفع الاحتياطي الاتحادي الأمريكي مع نهاية اجتماعه، معدل الفائدة إلى نطاق بين 5 في المائة و5.25 في المائة. وهذه هي المرة العاشرة على التوالي التي يرفع فيها الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة منذ مارس 2022.

ويعد الرفع الأخير لأسعار الفائدة الأخير القرار العاشر على التوالي برفع معدلات الفائدة بعد اجتماعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي. ورُفع سعر الفائدة الرئيسي من 5 في المئة إلى 5.25 في المئة، وهو الأعلى منذ 2007، بينما كانت الفائدة قرب الصفر قبل عام2007.