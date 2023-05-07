ارتفاع كبير في احتياطي النقد الأجنبي للصين بسبب انخفاض الدولار

أفاد مسؤولون صينيون اليوم، أن احتياطي النقد الأجنبي للبلاد ارتفع بمقدار 21 مليار دولار في أبريل إلى 3.205 تريليون دولار. وقال مسؤولون أيضا، إن الزيادة فاقت التوقعات، حيث يرجع التفسير الرسمي إلى انخفاض الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى.

وذكرت "رويترز"، أن احتياطيات الصين من النقد الأجنبي ارتفعت إلى 3.205 تريليون دولار في أبريل. كما ارتفعت احتياطيات الصين من النقد الأجنبي أكثر من المتوقع في أبريل، ووفقا لبيانات صينية رسمية يوم الأحد، انخفض الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى.

وارتفعت احتياطيات الصين من النقد الأجنبي بنحو 21 مليار دولار الشهر الماضي إلى 3.205 تريليون دولار مقارنة مع 3.192 تريليون دولار في استطلاع أجرته رويترز للمحللين و 3.184 تريليون دولار في مارس.

وهبط اليوان 0.63٪ مقابل الدولار في أبريل، بعد انخفاضه 0.94٪ مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى الشهر الماضي.

وقالت "رويترز"، إن الصين كانت تملك 66.76 مليون أوقية من الذهب في نهاية أبريل نيسان ارتفاعا من 66.5 مليون في نهاية مارس. وارتفعت قيمة احتياطيات الصين من الذهب إلى 132.35 مليار دولار في نهاية أبريل من 131.65 مليار دولار في نهاية مارس.