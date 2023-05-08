حدث ليلا| توقعات بزلزال ضخم يضرب إثيوبيا هذا التوقيت.. اتحاد الكرة يعلن عقوبات الزمالك.. وتحذير عاجل من فيسبوك للمستخدمين حول العالم

ينشر “صدى البلد” ما حدث ليلا من الموضوعات والأخبار المهمة، أبرزها توقعات بزلزال ضخم يضرب إثيوبيا بعد ملء بحيرة السد بالمياه، واتحاد الكرة يعلن عقوبات الزمالك، وفيسبوك تصدر تحذيرا عاجلا للمستخدمين حول العالم.
ظاهرة فلكية جديدة تحدث في سماء مصر اليوم
يقترن كوكب المريخ (الكوكب الأحمر) مع النجم العملاق بولوكس Pollux اليوم - في برج الجوزاء/ التوأمان حيث نراهما بالعين المجردة السليمة متجاوران في السماء بعد غروب الشمس مباشرة وعند دخول الليل إلى أن يبدأ في الغروب بعد منتصف الليل تقريبا.
توقعات بزلزال ضخم يضرب إثيوبيا بعد ملء بحيرة السد بالمياه
كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، أسباب تعرض إثيوبيا لزلزال وعلاقته بسد الخراب الذي تبنيه على النيل.
غرامة مالية كبيرة.. اتحاد الكرة يعلن عقوبات الزمالك
أعلن إيهاب الكومى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، توقيع عقوبة صارمة بحق نادي الزمالك، عقب اعتذاره عن عدم المشاركة في بطولة كأس السوبر الأخيرة أمام النادي الأهلي. وقال إيهاب الكومي خلال تصريحات تلفزيونية: «قرار الاعتماد على التحكيم المصري لبث الثقة فيهم، والابتعاد عن التحكيم الخارجي» .
ملناش دعوة.. اتحاد الكرة يوضح موقفه من عقوبة كهربا
تحدث إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن موعد تنفيذ عقوبة محمود كهربا لاعب النادي الأهلي، الخاصة بأحداث مباراة الأهلي والزمالك الأخيرة، موضحا أن اتحاد الكرة ليس له دخل بهذا الأمر.
الأمير هاري يعترض على حفل تتويج والده بكلمات حادة.. ماذا قال؟
كشفت حركة شفاة الأمير هاري عما يكنه بداخله تجاه أبيه الملك تشارلز وحفل التتويج، فقد أوضحته بأنه حزين في محادثة كاشفة أثناء تتويج الملك ، قبل أن يغادر المنزل بسرعة.
فيسبوك تصدر تحذيرا عاجلا للمستخدمين حول العالم: حسابك البنكي في خطر
حذرت منصة فيسبوك جميع مستخدميها حول العالم من أن هناك عمليات احتيال لسرقة أموال المستخدمين، وحساباتهم البنكية، من خلال انتحال اسم وهوية منصة فيسبوك Facebook أو شركة ميتا من خلال إدعاء بأنه “بريد عاجل” من الشركة.
خوفا من كارثة نووية.. إجلاء الآلاف من المواطنين بمحيط محطة زابورويجيا
أعلن يفجيني باليتسكي، الحاكم الذي عينته روسيا على الأجزاء الخاضعة لسيطرتها في منطقة زابوريجيا بأوكرانيا، إجلاء نحو 1679 شخصا بينهم 660 طفلا من المناطق القريبة من محطة زابوريجيا النووية.
الخارجية السعودية تكشف تفاصيل محادثات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بجدة
أعلنت الخارجية السعودية، اليوم الاثنين، تفاصيل مباحثات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع السودانية التي تشهدها مدينة جدة السعودية.