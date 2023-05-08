حدث ليلا| توقعات بزلزال ضخم يضرب إثيوبيا هذا التوقيت.. اتحاد الكرة يعلن عقوبات الزمالك.. وتحذير عاجل من فيسبوك للمستخدمين حول العالم

ينشر “صدى البلد” ما حدث ليلا من الموضوعات والأخبار المهمة، أبرزها توقعات بزلزال ضخم يضرب إثيوبيا بعد ملء بحيرة السد بالمياه، واتحاد الكرة يعلن عقوبات الزمالك، وفيسبوك تصدر تحذيرا عاجلا للمستخدمين حول العالم.

يقترن كوكب المريخ (الكوكب الأحمر) مع النجم العملاق بولوكس Pollux اليوم - في برج الجوزاء/ التوأمان حيث نراهما بالعين المجردة السليمة متجاوران في السماء بعد غروب الشمس مباشرة وعند دخول الليل إلى أن يبدأ في الغروب بعد منتصف الليل تقريبا.

كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، أسباب تعرض إثيوبيا لزلزال وعلاقته بسد الخراب الذي تبنيه على النيل.

أعلن إيهاب الكومى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، توقيع عقوبة صارمة بحق نادي الزمالك، عقب اعتذاره عن عدم المشاركة في بطولة كأس السوبر الأخيرة أمام النادي الأهلي. وقال إيهاب الكومي خلال تصريحات تلفزيونية: «قرار الاعتماد على التحكيم المصري لبث الثقة فيهم، والابتعاد عن التحكيم الخارجي» .

تحدث إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن موعد تنفيذ عقوبة محمود كهربا لاعب النادي الأهلي، الخاصة بأحداث مباراة الأهلي والزمالك الأخيرة، موضحا أن اتحاد الكرة ليس له دخل بهذا الأمر.

كشفت حركة شفاة الأمير هاري عما يكنه بداخله تجاه أبيه الملك تشارلز وحفل التتويج، فقد أوضحته بأنه حزين في محادثة كاشفة أثناء تتويج الملك ، قبل أن يغادر المنزل بسرعة.

حذرت منصة فيسبوك جميع مستخدميها حول العالم من أن هناك عمليات احتيال لسرقة أموال المستخدمين، وحساباتهم البنكية، من خلال انتحال اسم وهوية منصة فيسبوك Facebook أو شركة ميتا من خلال إدعاء بأنه “بريد عاجل” من الشركة.

أعلن يفجيني باليتسكي، الحاكم الذي عينته روسيا على الأجزاء الخاضعة لسيطرتها في منطقة زابوريجيا بأوكرانيا، إجلاء نحو 1679 شخصا بينهم 660 طفلا من المناطق القريبة من محطة زابوريجيا النووية.

أعلنت الخارجية السعودية، اليوم الاثنين، تفاصيل مباحثات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع السودانية التي تشهدها مدينة جدة السعودية.