غرامة مالية كبيرة.. اتحاد الكرة يعلن عقوبات الزمالك

أعلن إيهاب الكومى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، توقيع عقوبة صارمة بحق نادي الزمالك، عقب اعتذاره عن عدم المشاركة في بطولة كأس السوبر الأخيرة أمام النادي الأهلي.

وقال إيهاب الكومي خلال تصريحات تلفزيونية: «قرار الاعتماد على التحكيم المصري لبث الثقة فيهم، والابتعاد عن التحكيم الخارجي»

وأضاف «عقوبة نادى الزمالك الاعتذار وليس الانسحاب عقب اعتماد لجنة المسابقات، وهى عدم المشاركة فى بطولة السوبر لمرة واحدة، وغرامة مالية قدرها 500 ألف جنيه».

وأوضح إيهاب الكومي: أن «البند 67 من لائحة العقوبات، ينص على أن لجنة التظلمات توقف قرار لجنة الانضباط لحين الفصل في العقوبات».