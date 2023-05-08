السوبر الجديد.. بشرى سارة لعشاق الزمالك بعد انسحابه أمام الأهلي

أكد إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن لجنة المسابقات سوف تحدد ما إذا كان غياب الزمالك سيكون انسحاب أو معتذر عن السوبر المصري".

وتابع الكومي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "عقوبة الزمالك ستكون على السوبر القديم فقط وليس البطولة المستحدثة، لأن البطولة الجديدة ليس لها علاقة بالسوبر الذي تم إقامته مؤخرًا".

وأضاف: "السوبر المصري بشكله الجديد تختلف عن السوبر القديم، وبالتالي السوبر المستحدث سوف تضم أربع فرق وقدم تحمل اسم بطولة النخبة، ولكن السوبر القديم بشكل العادي وهو بين بطل الدوري وبطل الكأس".