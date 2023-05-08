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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 7 فلسطينيين من رام الله وجنين

صدى البلد

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، عدة مداهمات واقتحامات، اعتقلت على إثرها سبعة فلسطينيين من رام الله وجنين، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام فلسطينية.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أربعة شبان فلسطينيين خلال اقتحامها مدينة البيرة ومخيم الجلزون وقرية دير أبو مشعل.

ففي حي سطح مرحبا في مدينة البيرة، اعتقلت الشاب عبد الرحمن قطش، بعد مداهمة منزله، فيما اعتقلت المحرر محمد أحمد البرغوثي، بعد اقتحامها قرية دير أبو مشعل غرب رام الله، حيث لم يمض على الإفراج عنه من سجونها سوى عشرة أيام بعد اعتقال دام أربعة عشر عاما.

كما اعتقلت الشابين أحمد الطيراوي، وعلاء سعيد نخلة بعد اقتحام منزليهما في مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله.

وبحسب شهود عيان، شهدت أماكن الاقتحام مواجهات محدودة مع قوات الاحتلال، التي انتشرت أيضا على أطراف قرى جفنا ودير ابزيع وكفر نعمة شمال رام الله.

في السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ثلاثة فلسطينيين أخرين من بلدتي يعبد وبرقين في محافظة جنين  بينهم أسير محرر.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر أسيد إبراهيم أبو بكر من يعبد، وعمار عبد الحكيم خلوف من برقين، بعد مداهمة منزلي ذويهما وسط مواجهات مع الأهالي.

كما اعتقلت قوات الاحتلال المواطن الفلسطيني منذر توفيق أبو بكر من بلدة يعبد أثناء مروره على حاجز برطعة العسكري.

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