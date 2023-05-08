إنطوائي بشكل كبير.. تفاصيل اختفاء نجم بيراميدز المعار لـ إمبي

أكد محمد إسماعيل مدير الكرة بنادي إنبي، أن البوركينابي إيريك تراوري مهاجم الفريق والمعار من نادي بيراميدز، غادر خلال مباراة أسوان بالدوري العام.

وتابع إسماعيل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "تامر مصطفى المدير الفني، كان يستعد لنزوله بديلًا ولكنه خرج إلى غرفة الملابس ومن بعدها لم يظهر تمامًا حتى هذه اللحظة".

وأضاف مدير الكرة في إنبي: "زوجة اللاعب لا تعلم عنه أي شيء ولا أي شخص لديه علم، والشكوى التي قدمناها لها شقان، الأول من أجل الاطمئنان عليه والثانية هو حفظ حقوق النادي وأخطرنا اتحاد الكرة بما يحدث".

وقال: "لا نملك جواز سفر تراوري لأنه لاعب مُعار من بيراميدز وبالتالي هو مع فريقه القديم، والأمر حتى الآن مجهول، واللاعب إنطوائي بشكل كبير والأمر أبدى دهشتي".

واختتم: "زوجته ليست في حالة ذعر ولم نقدم أي بلاغات لأنها رفضت الأمر، وتواصلنا مع وكيله وطلب الحصول على شرح ولكنه في النهاية أيضًا لا يعلم شيئا، ونتمنى أن يكون بحالة جيدة".