نموذج مشرف.. طبيب مصري يعالج المرضي والحالات الطارئة في السودان بالمجان

أكد عبد العاطي المناعي، طبيب مصري في السودان، أنه سافر للسودان منذ 3 أشهر من أجل حضور مؤتمر طبي، وخلال هذا التوقيت تم العمل على افتتاح مجمع طبي في الخرطوم كان الهدف منه ربحي في المقام الأول.

وقال عبد العاطي المناعي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “8 الصبح”، عبر فضائية “دي أم سي”، إن

المجمع الطبي كان قريب من الأحداث وسمعنا إطلاق النيران، وكانت الأوضاع سيئة بشكل كبير.

وتابع الطبيب مصري في السودان، أنه بسبب هذه الأحدث تم خروج أكثر من 85% من مستشفيات التي تقدم الخدمة الصحية في السودان من الخدمة، بسبب الأحداث الموجودة.

لمرضى الأمراض المزمنة



وقال: أنا طبيب طوارئ وعملت على تقديم الخدمة الطبية بالمجان خاصة لمرضى الأمراض المزمنة.