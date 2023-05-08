فن مصري قديم ظهر في حفل تتويج الملك تشارلز.. تعرف على تاريخه

ظهر في حفل تتويج الملك تشارلز، واحد من الفنون القديمة وهي الرسم باستخدام القماش، والمعروفة بفن الخيامية المصري، وتم تصميم هذه القطعة كغطاء للمكان الذي يدخله الملك تشارلز خلال التتويج من أجل مسحة الزيت المقدسة على جسده.

قطعة خيامية في حفل تتويج الملك تشارلز

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، تحدث مصمم هذه القطعة لملك إنجلترا تشارلز الثالث عن فخره بتصميمه لهذه القطعة المعقدة.

وقال أيدان هارت من شروبشاير أنه تلقى مكالمة هاتفية في نوفمبر من السكرتير الخاص للملك وطلب منه المشاركة في تصميم شاشة المسحة المطرزة التي غطت الملك خلال الخدمة التي شاهدها الملايين.

وكشف أنه ابتكر تصميم هذه القطعة بمثابة غطاء للملك أثناء استخدام الزيوت المقدسة من قبل رئيس أساقفة كانتربري في وستمنستر أبي.

وقد كانت شاشة المسحة مطرزة بأناقة ودقة فائقة، وتم استخدام الألوان الزاهية والتصاميم المتشابكة لتقديم قطعة فنية مذهلة، تعد جزءا أساسيا من هذه المناسبة التي يتم فيها تتويج الملك وتتمثل فيها تقاليد إنجلترا القديمة والتي يتابعها العالم بأسره.

وأشار رسام الأيقونات إلى أنه يعرف الملك منذ 25 عامًا وكان قد قام بتنفيذ بعض الأعمال الفنية بتكليف منه في الماضي.

وعن تصميم هذه القطعة المطرزة، قال أنها مستوحاة من نافذة زجاجية ملونة في “St James's Palace of a Commonwealth Tree"، واقترح في البداية أن تكون مطبوعة لكنه اعتبر التطريز أفضل بكثير.

فن الخيامية المصري

تتشابه هذه القطعة مع فن الخيامية المصري، الذي يعد فناً فريداً وفخراً للحرفيين المصريين، حيث يتميز بالدقة والتفاصيل الدقيقة والتي تعكس الحرفية العالية.

ويعود تاريخ الخيامية المصرية إلى العهد المصري القديم، حيث كانت تستخدم في صنع الأغطية للمأوى والخيام، وتم استخدامها أيضاً في تغطية الأثاث والأدوات المنزلية، ومنذ ذلك الوقت، تطور الفن وأصبح جزءاً من تراث الحرفيين المصريين، حيث يتم استخدام التقنيات المتطورة والتصاميم الجميلة والألوان الزاهية في صنع الخياميات المصرية.

تتميز الخيامية المصرية بتقنيات خاصة في النسيج والتطريز والتي تعكس الهوية المصرية الفريدة، حيث يتم استخدام أنواع مختلفة من الخيوط والألوان لصنع الأشكال الهندسية والزخارف الجميلة، ويتم العمل عليها باليد بدقة واهتمام كبيرين.

كما أن الخيامية المصرية لها أهمية كبيرة في الثقافة المصرية، حيث تستخدم في الأعياد والمناسبات الدينية والاجتماعية، وتعتبر رمزاً للتراث والثقافة المصرية الغنية، ويتم تصنيع الخياميات المصرية في محافظات متعددة في مصر، بما في ذلك القاهرة والأقصر وأسيوط والفيوم. وتتوفر الخياميات المصرية بأحجام وأشكال مختلفة، بما في ذلك الطاولات والأسرة والأدوات المنزلية الأخرى.