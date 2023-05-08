بحذاء طويل.. مي عمر تخطف الأنظار عبر إنستجرام

شاركت الفنانة مي عمر متابعيها صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت مي في الصور بإطلالة متميزة كاجول، مرتدية قميص أبيض وبنطلون جينز أزرق وحذاء طويل الرقبة، ومعتمدة علي المكيب الهادي الذي أبرز جمال وجهها وانسدال خصلات شعرها علي كتفيها.

من جانب آخر، كشف محمد سامي، مخرج مسلسل جعفر العمدة، مفاجأة بشأن زوجته الفنانة مي عمر، وقال إن هناك مسلسلاً جديدًا سيتم تصويره خلال أسبوع، لـ الفنانة مي عمر.

ورد محمد سامي على سؤال: “هل هذا سيكون الجزء الثاني من مسلسل لؤلؤ، وقال إنه ليس من أنصار عمل جزء ثان لـ أي عمل، خاص به، وأن هذا المسلسل جديد”.

أكد محمد سامي، مخرج مسلسل جعفر العمدة، أن زوجته مي عمر، لم يكن لها دور في مسلسل جعفر العمدة، موضحًا أن مي لم يعرض عليها أي دور بالمسلسل.