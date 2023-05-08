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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أداء إيجابي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الإثنين

صدى البلد

استهلت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الإثنين، ثاني جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم المقيدة والمتوسطة.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لاكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 17340 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.84% ليصل إلى مستوى 3073 نقطة.

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زاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.84% ليصل إلى مستوى 20744 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.86% ليصل إلى مستوى 7230 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 3001 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.73% ليصل إلى مستوى 4557 نقطة.
 

ارتفاع جماعي للمؤشرات الأسهم المقيدة ارتفع مؤشر الشركات البورصة المصرية إيجي إكس 100

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