مندوب الجزائر بالجامعة العربية: نهيب بالضمير الدولي إنصاف الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة

أكد مندوب دولة الجزائر بجامعة الدول العربية، أن تنظيم الجامعة العربية لفاعلية إحياء ذكرى النكبة ويوم الأسير الفلسطيني، إنما يحمل في طياته تحية حارة للشعب الفلسطيني الشقيق على صموده المستمر عبر الأجيال المتعاقبة طوال الـ75 عاما الماضية ورسالة تضامن مع نضاله في سبيل حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس في حدود 4 يونيو 1967.

وأضاف مندوب دولة الجزائر خلال كلمته في فاعلية إحياء ذكرى النكبة ويوم الأسير الفلسطيني، أن مسيرة النضال الفلسطيني والمعاناة التي واجهته طوال هذه الفترة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لا لشيء إلا لأنه ظل متمسكا بحقوقه في أرضه ووطنه، صامدا أمام تعنت القوات الإسرائيلية وأعمال القتل والبطش التي تمارسها ضده على مرأى من المجتمع الدولي دون أن يحرك ساكنا بالرغم من قرارات الشرعية الدولية الصادرة عن مجلس الأمن والأمم المتحدة، منذ 1948 إلى يومنا هذا.



وأشار إلى أن الكثير من بؤر التوتر في العالم قد سويت، بمساعدة المجتمع الدولي ومنظماته ما عدا قضايا تحرير وتقرير المصير، في مقدمتها قضية الشعب الفلسطيني الشقيق، الذي يعيش حالة تعسف وظلم دولي وعدم تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وفقا لسياسة الكيل بمكيالين المنتهجة ضده.

وأهاب مندوب الجزائر بالجامعة العربية، بالضمير الدولي لإنصاف الشعب الفلسطيني في قضيته العادلة، ومساعدته على إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، والضغط على إسرائيل للامتثال لقرارات الشرعية الدولية.