أوضح مصدر داخل لجنة التظلمات، آخر تطورات موضوع محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، والعقوبة التي وقعت عليه من قبل لجنة الانضباط.

وكانت لجنة الانضباط، قد قررت معاقبة كهربا بالإيقاف 12 مباراة في المسابقات التي ينظمها اتحاد كرة القدم أو رابطة الأندية، مع غرامة مليون جنيه تسدد خلال شهر.

في المقابل، قررت لجنة الاستئناف، تعليق إصدار قرارات بشأن تظلم كهربا، لحين الفصل في الدعوى القضائية التي حركها الأهلي ببطلان قانونية لجنة الانضباط في الجبلاية.

لجنة التظلمات تحسم عقوبة كهربا وموعد تنفيذها

وبحسب المصدر، بعد الاطلاع على حيثيات الحكم والفيديوهات المرفقة في ملف العقوبة ضد كهربا، تبين أنه سيتم تخفيض العقوبة الموقعة ضد لاعب الأهلي.

وأكد أنه سيتم تخفيض العقوبة، إلا أنه سيتم تأجيل الإعلان عن القرار أو الاستماع إلى الأطراف المتظلمة، لحين الفصل في الشق المستعجل المحدد لها جلسة 14 / 5 / 2023 في الدعوى رقم 48268 لسنة 77 قضاء إداري.