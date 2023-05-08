أوسوريو يقرر تأخير موعد تدريب الزمالك اليوم

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو خوض الفريق تدريب اليوم في السادسة مساءً على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا للقاء بروكسي المقبل في كأس مصر.

يأتي قرار المدير الفني بتأجيل مران اليوم الاثنين ليقام في السادسة مساءً بدلا من إقامته في التاسعة صباحا، خاصة وأن الفريق سينتظم عقب المران في معسكر مغلق استعدادا للقاء المرتقب أمام بروكسي المقرر له غدا الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي في دور الـ32 لكأس مصر.

ومن المقرر أن يكون تدريب اليوم خفيفا وسيحرص الجهاز الفني على النزول بالحمل البدني حتى لا يتعرض اللاعبون للإرهاق قبل المباراة المقبلة في بطولة كأس مصر.