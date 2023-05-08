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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استكمال رصف طريق "بلوط - منشأة خشبة" بالقوصية

استكمال أعمال رصف
استكمال أعمال رصف طريق بلوط / منشأة خشبة بالقوصية

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه جاري استكمال أعمال إعادة رصف طريق "بلوط/منشأة خشبة" بالقوصية بطول 4.5 كم ضمن خطة الرصف للعام المالي 2022/2023 للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تحقيقاً لخطط التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030 لافتاً إلى المرور الدوري والمتابعة المستمرة والتأكيد على مراعاة معايير الجودة والاشتراطات والمواصفات الفنية لأعمال الرصف للتكامل مع الأهداف الموضوعة للتنمية طبقاً للإمكانيات المتاحة والاعتمادات المتوفرة مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات للانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها بمراكز وقرى ونجوع المحافظة ورفع قدرات البنية الأساسية وتنفيذ خطط التنمية الموضوعة التي تعمل الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تنفيذها.

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وأوضح اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية أنه جاري استكمال أعمال اعادة الرصف لطريق "بلوط/ كوبرى ابو حمار" بطول 4.5 كم تحت إشراف رباح حمدى محمود رئيس الوحدة المحلية ببنى قرة حيث ينضم هذا الطريق الى أعمال إعادة الرصف التي تنفذها الوحدة المحلية ضمن الخطة الاستثمارية الموحدة للوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية 2022 / 2023 التي شملت شبكة موسعة من الطرق منها طريق منشاة خشبة / كوبرى ابو كليله بالتتالية بطول 4.8 كم ، وطريق يخدم ويربط قرى (منشأة خشبة ، التتالية ، عرب التتالية) فضلاً عن رصف انشائى جديد لطريق طراد النيل بطول 4.25 كم الذي يربط قرى (فزارة ، دير القصير ، نزالى جانوب ، تناغا ، بنى زيد ، بنى قرة ، وعزب القصير وعزبة يونس ، عزبة عطا ، عزبة ابو الليف ، عزبة ابو الليل ، عزبة مبروك ، عزبة خلف ، عزبة فيومي) وذلك بعد التأكيد على عدم وجود اى اعمال مرافق على الطريق لكونه طريق إنشائي مشيراً إلى ربط الطرق الرئيسية لتكوين شبكات طرق بالقرى لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير سبل الراحة لهم في النقل والانتقال وزيادة الفرص الاستثمارية المختلفة بشتى المجالات.

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