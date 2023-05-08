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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الغيابات تضرب المصري البورسعيدي قبل مواجهة بترول أسيوط بالكأس اليوم

مروان حمدي
مروان حمدي

أعلن ميمي عبد الرازق  المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن قائمة لاعبيه للقاء بترول أسيوط والمقرر إقامتها في التاسعة مساء اليوم الاثنين على ستاد الجيش ببرج العرب ضمن مباريات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر.

وتضم القائمة 22 لاعباً على النحو التالي :
حراسة المرمى : عصام ثروت ، محمود جاد ، محمد شحاتة.
خط الدفاع :  كريم العراقي ،  اسلام ابو سليمة ،  عمرو سعداوي ، عماد الدين بوبكر  ، أحمد عماد  ، السعيد كمال. 
خط الوسط:  عمرو موسى ،  ايزي ايميكا ، حسن علي ،إسلام عطية  ، حسام جريشة ،  محمد حسن الفيومي  ، زياد فرج ،رجب عمران ، أحمد شداد ، حسام حسن.
خط الهجوم :  محمد جريندو ، عبده يحيى  ، محمد الظريف.

ويفقد المصري مجموعة من لاعبيه البارزين خلال مواجهة اليوم أمام بترول أسيوط وعلى رأسهم مروان حمدي وإيتوجا وعبدالرحيم دغوم وإلياس الجلاصي وحسين السيد .

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