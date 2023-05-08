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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

طور وصدر.. ندوة تنظمها غرفة الأخشاب والتصديري للأثاث

صدى البلد

تنظم غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات بالتعاون مع المجلس التصديري للأثاث، وشركة وايت كورب White Corp ندوة و ورشة عمل تحت عنوان "طوَّر و صدَّر" غدا الثلاثاء.

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وبحسب بيان الغرفة اليوم فان الندوة ستستعرض برنامج طوَّر و كيفية الاستفادة منه والتسجيل في سلسلة من ورش العمل التي ستقام بالمناطق الصناعية في أنحاء الجمهورية لتطوير قطاع صناعة الأثاث والأخشاب.

كما تناقش الندوة المشاكل التي يواجهها أصحاب المصانع، وكيفية تحسين العمليات الصناعية بالمصانع وكيفية رفع جودة المنتجات، ومنصات متعددة لبيع منتجك، وكيفية الحصول على تمويل وتأجير تمويلي للمعدات، و جاهزية منتجك للتصدير بمساعدة المجلس والغرفة.

اتحاد الصناعات أصحاب المصانع التصديرى للأثاث العمليات الصناعية المجلس التصديرى للأثاث

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