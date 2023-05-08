شعبة الدخان تنفي توقف الشركة الشرقية عن الإنتاج

قال إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان التابعة لغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إنه لا صحة لتوقف الشركة الشرقية للدخان عن طرح أي من منتجاتها بالسوق المحلي.

وأضاف إمبابي خلال تصريحات صحفية، يوجد أخبار عن توقف الشركة الشرقية للدخان عن طرح أحد منتجاتها خاصة من أصناف السجائر الشعبية بالسوق، تلك الأخبار غير صحيحة مطلقا، حيث إن الشركة مستمرة في إنتاج كافة منتجاتها بالسوق المحلي وعرضها بالأسواق.

وأشار إمبابي إلى أن مصانع الشرقية للدخان تعمل بطاقتها الإنتاجية كاملة ولا يوجد لديها أي مصنع توقف عن الإنتاج، كما أنها تمتلك مخزونات من التبغ المستورد لتأمين إنتاجها من كل أنواع السجائر.