عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

يحمل أسماء أحفادها وكلبها.. قصة فستان الملكة كاميلا المخصص لـ التتويج| صور

قصة فستان الملكة
قصة فستان الملكة كاميلا المخصص لـ التتويج| صور

كشفت فيكتوريا هوارد، الخبيرة الملكية، عن كواليس تحضير فستان الملكة كاميلا البالغة من العمر 75 عامًا، المنفذ خصيصاً لها للاحتفال بالتتويج.

وأكدت بأنه يضم بعض الأسماء السرية المطرزة على فستان التتويج، ويضم أسماء أبنائها وأحفادها أسفل تنورتها، ويضم اسما كلبيها، والفستان من تصميم المصمم Bruce Oldfield، وارتده أثناء تتويجها كملكة قرينة في ويستمنستر أبى أمس، برفقة زوجها الملك تشارلز، ملك بريطانيا، ونال إعجاب الكثير من الجمهور، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وجاءت الأسماء التي وضعت على الفستان هي توم ولورا أبنائها، إلى جانب أسماء أحفادها، جوس، وفريدي، ولويس، وإليزا، ولولا، وضمت كاميلا كلبيها إلى ثوب التتويج مع رسمتين من الذهب المطرز في الجزء الأخير من الثوب الأبيض الفخم الذي ارتدته في هذا الحدث المهم، وكانت الملكة القرينة كاميلا، قد تبنت الكلب الأول بيث في عام 2011 من منزل باترسي للكلاب والقطط الشهير في جنوب لندن، والذي كانت تزوره بانتظام، ثم تبعه بلوبيل بعد عام، وفقا لما نشرته فيكتوريا هوارد عبر تغريدة على موقع تويتر.

ويعد فستان كاميلا العاجي الذي صممه كوتورييه وصديقه المقرب بروس أولدفيلد، الذي عمل أيضًا بشكل وثيق مع ديانا خلال فترة عملها، مصمم من نسيج حريري، وتم تزيينه بالتطريز الفضي الذي نسجه ستيفن والترز فس سوفولك.

الملكة كاميلا تحضير فستان الملكة كاميلا فستان الملكة كاميلا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

480 جنيها.. هبوط غير متوقع في أسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

أمطار ورياح .. تحذير عاجل من الأرصاد

السوبر الجديد.. بشرى سارة لعشاق الزمالك بعد انسحابه أمام الأهلي

لو دا محصلش هعتزل | تصريح ناري من نجم الزمالك لهذا السبب

إجراء عاجل من الأهلي تجاه حسين الشحات| تفاصيل

البانيه نزل 55 جنيها.. أسعار الدواجن تتراجع بقوة الآن بعد هبوط الأعلاف

قرار جمهوري بقبول استقالة نائب محافظ أسوان من منصبه

هخليكي تخسي.. عامل يقيم علاقة مع فتاة وينشر صورا لها وفيديوهات على الفيس

موضوعات متعلقة

شاهد| الغضب يسيطر على الملك تشارلز بسبب تأخر العائلة المالكة عنه

أنقذها النبيذ والحلويات.. ماذا فعلت سيدة تاهت في أدغال أستراليا لأيام

الأمير وليام يكشف طبيعة إصابة والده بعد ارتدائه التاج البريطاني الملكي| فيديو

مشهد لا يصدق.. عصابة من كارتل تشعل النار في رجل بالمكسيك

شاهد| ماذا فعل حصان ملكي مذعور خلال حفل تتويج الملك تشارلز

القصة الحقيقية وراء تاج الملكة كاميلا ومجوهرات التتويج

سر الرموز المرسومة على عباءة الملكة كاميلا خلال تتويجها

البيت الأبيض يهدد عمالقة الذكاء الاصطناعي لكبح جماحهم في تطويره

ترشيحاتنا

قبل أسبوع من الانتخابات.. تقلبات الليرة التركية الأعلى عالميًا

رجال الاعمال المصريين تضع تحديات الاستثمارات الأجنبية والمحلية والحلول امام الحوار الوطنى

اتشتمت واتسبّيت| قصة صورة وضعت لاعب الأهلي في مرمى غضب الجماهير.. تفاصيل

الاتحاد الأوروبي يستعد لتوجيه ضربة قوية لـ روسيا.. تفاصيل

سامح شكري: لدينا القدرة على التأثير الإيجابي واحتواء الأزمة في السودان

منها أرض الحزب الوطني.. الحكومة تعلن عن طروحات جديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغلقت فتحة الفستان..شاهد دنيا سمير غانم باطلالة تكلفتها فوق ال 30 الف جنيه

في زيارتها مستشفى بروك بـ السيدة زينب| قصة حمار تعاطفت معه ملكة بريطانيا

مئة ومائة جنيه.. سبب وجود نسختين من ورقة الـ100 جنيه في مصر

الأمير تشارلز يرقص مع سامية جمال.. حقيقة صورة أثارت الجدل

فيديو

هددوني بابني.. ميار الببلاوي تبرئ وفاء مكي من تعذيب خادمتيها بعد 23 عاما

رد الحكومة على البنك الدولي | و30 نقطة تثبت قوة الاقتصاد المصري ..فيديو

3 سبائك لمرة واحدة.. ضوابط استيراد الذهب بدون جمارك

مرضها يمنعها من الزواج ومش هقدر أقول سبب الانفصال.. تصريحات صادمة لطليق زوجة حسن شاكوش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ