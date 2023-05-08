يحمل أسماء أحفادها وكلبها.. قصة فستان الملكة كاميلا المخصص لـ التتويج| صور

كشفت فيكتوريا هوارد، الخبيرة الملكية، عن كواليس تحضير فستان الملكة كاميلا البالغة من العمر 75 عامًا، المنفذ خصيصاً لها للاحتفال بالتتويج.

وأكدت بأنه يضم بعض الأسماء السرية المطرزة على فستان التتويج، ويضم أسماء أبنائها وأحفادها أسفل تنورتها، ويضم اسما كلبيها، والفستان من تصميم المصمم Bruce Oldfield، وارتده أثناء تتويجها كملكة قرينة في ويستمنستر أبى أمس، برفقة زوجها الملك تشارلز، ملك بريطانيا، ونال إعجاب الكثير من الجمهور، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وجاءت الأسماء التي وضعت على الفستان هي توم ولورا أبنائها، إلى جانب أسماء أحفادها، جوس، وفريدي، ولويس، وإليزا، ولولا، وضمت كاميلا كلبيها إلى ثوب التتويج مع رسمتين من الذهب المطرز في الجزء الأخير من الثوب الأبيض الفخم الذي ارتدته في هذا الحدث المهم، وكانت الملكة القرينة كاميلا، قد تبنت الكلب الأول بيث في عام 2011 من منزل باترسي للكلاب والقطط الشهير في جنوب لندن، والذي كانت تزوره بانتظام، ثم تبعه بلوبيل بعد عام، وفقا لما نشرته فيكتوريا هوارد عبر تغريدة على موقع تويتر.

ويعد فستان كاميلا العاجي الذي صممه كوتورييه وصديقه المقرب بروس أولدفيلد، الذي عمل أيضًا بشكل وثيق مع ديانا خلال فترة عملها، مصمم من نسيج حريري، وتم تزيينه بالتطريز الفضي الذي نسجه ستيفن والترز فس سوفولك.