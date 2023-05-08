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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مصرع مراهق أمريكي بعد دفنه حيا ومحاصرا في حفرة رملية منهارة

مصرع مراهق امريكي
مصرع مراهق امريكي بعد دفنه حياً ومحاصراً في حفرة رملية منه

لقي مراهق مصرعه بعد انهيار كثيب رملي على شاطئ كان يلهو فيه، حيث سقط في حفرة على شاطئ نورث كارولينا في الولايات المتحدة.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”،  تم العثور على  الصبي البالغ من العمر 17 عامًا ، من ولاية فرجينيا ، مدفون تحت عدة أقدام من الرمال في الساعة 2 ظهرًا في 7 مايو.

وقال مسؤولو شاطئ كيب هاتيراس الوطني إن عملية البحث عن الصبي وقعت على الشاطئ في فريسكو، حيث وجدوه في عمق حفرة في الكثبان الرملية في الجزء الخلفي من الشاطئ.

وفقًا لخدمات الطوارئ الطبية في مقاطعة ، سحب رجال الإسعاف الصبي من الحفرة،  وتم إجراء  عملية انعاش لقلبه ولكن لم يكن ذلك كافيًا لإنقاذ الصبي.

وقالت دائرة المنتزهات القومية إن كثيبًا قريبًا لا يمكن رؤيته من الواجهة البحرية يبدو أنه انهار على الصبي.

مراهق حفرة شاطء

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