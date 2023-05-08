عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

منها أرض الحزب الوطني.. الحكومة تعلن عن طروحات جديدة

صدى البلد

عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة خطوات تنفيذ برنامج الطروحات، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، ومسئولي البنك المركزي والوزارات المعنية.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء، أن الحكومة جادة في تنفيذ برنامج الطروحات، وحريصة على المتابعة المستمرة لسير العمل في هذا الملف، لافتاً إلى أن هناك اتفاقات يتم إنهاؤها بالفعل، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها قريباً.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض موقف الشركات التي يتم طرحها، وكذا المفاوضات التي تتم مع عدد من المستثمرين العالميين، موضحاً أنه تم أيضا، خلال الاجتماع، تناول موقف طرح عدد من العقارات والأراضي بالمدن الجديدة، بعد تقييمها من مقيمين عالميين، وكذا موقف طرح شركتي "صافي" و "وطنية" بعد ان تم إتاحة بيانات الشركتين، وتقدم عدد من المستثمرين الراغبين.

وفي إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى دور الصندوق السيادي في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة أو استثمارات القطاع الخاص من خلال عدة محاور، عن طريق عرض حصص استراتيجية على مستثمرين من خلال آليات طرح مختلفة، سواء عن طريق طرح تنافسي على مستثمرين، أو ممارسة محدودة، أو عروض مباشرة.

كما تم خلال الاجتماع، التطرق إلى موقف شركتي "صافي" و "وطنية" والإشارة إلى أنه بعد فتح قاعدة البيانات، تقدم المستثمرون بعدد من الاستفسارات، وتم الرد عليها، وأبدى بالفعل عدد منهم الرغبة في التقدم، وسيتم التقدم بعروضهم، حيث يتم تلقى العروض خلال شهر مايو الجاري، تمهيدا للترسية وفقا للجداول الزمنية المحددة، وتم التأكيد على وجود تحالفات كبرى بين شركات مصرية وأجنبية أبدت رغبتها واهتمامها في التقدم.

ولفت المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تطرق أيضاً إلى موقف طرح محطة توليد الطاقة من الرياح بمنطقة جبل الزيت، حيث تمت الإشارة إلى تشكيل لجنة مشتركة للتفاوض مع المستثمرين الذين أبدوا اهتمامهم بالمشروع، وطلب تقديم العروض المحدثة بناء على بعض المعطيات المحددة، وتم بالفعل تلقي عدة عروض من المستثمرين للاستحواذ على المحطة.

وأضاف السفير نادر سعد أن الاجتماع شهد استعراض موقف طرح محطة كهرباء سيمنس ببني سويف، وكذا موقف طرح أرض الحزب الوطني السابق، والتي بلغت مرحلتها النهائية.

وأشار إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للشركات المزمع طرحها عبر الممارسة المحدودة، والجدول المتوقع لذلك، ومنها محطة توليد الطاقة من الرياح بمنطقة الزعفرانة، وأيضاً شركة النصر للكيماويات الوسيطة.  

كما تم استعراض موقف طرح عدد آخر من الشركات والبنوك السابق الإعلان عنها.  

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

480 جنيها.. هبوط غير متوقع في أسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

أمطار ورياح .. تحذير عاجل من الأرصاد

السوبر الجديد.. بشرى سارة لعشاق الزمالك بعد انسحابه أمام الأهلي

لو دا محصلش هعتزل | تصريح ناري من نجم الزمالك لهذا السبب

إجراء عاجل من الأهلي تجاه حسين الشحات| تفاصيل

البانيه نزل 55 جنيها.. أسعار الدواجن تتراجع بقوة الآن بعد هبوط الأعلاف

قرار جمهوري بقبول استقالة نائب محافظ أسوان من منصبه

هخليكي تخسي.. عامل يقيم علاقة مع فتاة وينشر صورا لها وفيديوهات على الفيس

ترشيحاتنا

قبل أسبوع من الانتخابات.. تقلبات الليرة التركية الأعلى عالميًا

رجال الاعمال المصريين تضع تحديات الاستثمارات الأجنبية والمحلية والحلول امام الحوار الوطنى

اتشتمت واتسبّيت| قصة صورة وضعت لاعب الأهلي في مرمى غضب الجماهير.. تفاصيل

الاتحاد الأوروبي يستعد لتوجيه ضربة قوية لـ روسيا.. تفاصيل

سامح شكري: لدينا القدرة على التأثير الإيجابي واحتواء الأزمة في السودان

منها أرض الحزب الوطني.. الحكومة تعلن عن طروحات جديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغلقت فتحة الفستان..شاهد دنيا سمير غانم باطلالة تكلفتها فوق ال 30 الف جنيه

في زيارتها مستشفى بروك بـ السيدة زينب| قصة حمار تعاطفت معه ملكة بريطانيا

مئة ومائة جنيه.. سبب وجود نسختين من ورقة الـ100 جنيه في مصر

الأمير تشارلز يرقص مع سامية جمال.. حقيقة صورة أثارت الجدل

فيديو

هددوني بابني.. ميار الببلاوي تبرئ وفاء مكي من تعذيب خادمتيها بعد 23 عاما

رد الحكومة على البنك الدولي | و30 نقطة تثبت قوة الاقتصاد المصري ..فيديو

3 سبائك لمرة واحدة.. ضوابط استيراد الذهب بدون جمارك

مرضها يمنعها من الزواج ومش هقدر أقول سبب الانفصال.. تصريحات صادمة لطليق زوجة حسن شاكوش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ