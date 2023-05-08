مجوهرات ثمينة.. شاهد أول ظهور لميجان ماركل بعد تغيبها عن حفل التتويج

خرجت ميجان ماركل للتنزه في كاليفورنيا بعد ساعات فقط من تغيبها عن تتويج الملك تشارلز، مرتديةً مجوهرات الأميرة ديانا.

حولت ميجان، 41 عامًا ، مظهرها البسيط وهي بالملابس الرياضية إلى مجموعة أكثر إبهارًا من المجوهرات بقيمة 157،055 جنيهًا إسترلينيًا، ساعة يد كارتييه كانت تملكه الأميرة ديانا بقيمة 17800 جنيه إسترليني.

ارتدت ميجان أيضًا سوار تنس كارتييه، ورثته من الأميرة ديانا، وقد قُدر سابقًا أنه يمكن بيعه بمبلغ 125 ألف جنيه إسترليني في مزاد بسبب تاريخه.

اول ظهور لميجان ماركل بعد تغيبها عن حفل التتويج

وعلى الرغم من عدم حضورها حفل التتويج ، فقد أشادت ميجان بوالد زوجها الملك من خلال ارتداء سوار التنس الماسي من Bentley & Skinner - الذي يُعتقد أنه هدية من العائلة المالكة وتبلغ قيمته 4900 جنيه إسترليني على الأقل - والتي تصل قيمتها فوق 3965 جنيه إسترليني ، إلى جانب هذه القطع ، بالإضافة إلى ارتدائها سوار كارتييه لوف بقيمة 5000 جنيه إسترليني.

اول ظهور لميجان ماركل بعد تغيبها عن حفل التتويج

كما ارتدت ميجان قلادة May Brenner x Abigail Spencer "The Clarity Retreat" بقيمة 390 جنيهًا إسترلينيًا، حيث تشكل القلادة - التي بيعت الآن - جزءًا من مجموعة صنعتها بيست بال وزميلتها السابقة في Suits أبيجيل سبنسر ، 41 عامًا أيضًا.