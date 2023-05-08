أوغندا تستضيف قمة القادة الإقليميين حول الأوضاع في الكونغو الديمقراطية ومنطقة البحيرات

تستضيف أوغندا العام المقبل الدورة الـ12 من الاجتماع رفيع المستوى لآلية الرقابة بشأن إطار السلام والأمن والتعاون لجمهورية الكونغو الديمقراطية ومنطقة البحيرات الكبرى.

جاء هذا الإعلان في ختام الاجتماع رفيع المستوى الحادي عشر الذي عُقِد في بوجومبورا، بدولة بوروندي، بحضور رؤساء دول وحكومات البلدان الموقعة على إطار السلام والأمن والتعاون لجمهورية الكونغو الديمقراطية.

واستعرض الاجتماع التطورات الأخيرة في المنطقة، فضلا عن التقدم المحرز والتحديات الماثلة في تنفيذ الإطار، بعد عشر سنوات من التوقيع عليه في فبراير 2013.

وأعرب رئيس الكونغو فيليكس تشيشيكيدي، عن تقديره للدول المشاركة لجهودها اللامتناهية في ضمان استعادة جمهورية الكونغو الديمقراطية للاستقرار.

وفي سياق متصل، حذرت أودرين فيث أوتينو، رئيسة السلام والأمن في منتدى الشباب الإقليمي للمؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات الكبرى، من ارتفاع مستويات البطالة والفقر في منطقة البحيرات الكبرى، وما تسببه من عدم الاستقرار.

