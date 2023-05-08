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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ادعولها.. هنا الزاهد تعلن إجراء والدتها عملية جراحية

هنا الزاهد ووالدتها
هنا الزاهد ووالدتها

كشفت الفنانة هنا الزاهد؛ عبر صفحتها علي فيس بوك  عن إجراء والدتها لعملية جراحية  .

وكتبت هنا الزاهد " يارب يقومك بالسلامة ادعو لوالدتي داخلة تعمل عملية".


شاركت الفنانة هنا الزاهد متابعيها صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت هنا لي الصورة بإطلالة صيفية متميزة مرتدية جاكت اخضر فاتح ومعتمدة علي المكيب الهادي الذي أبرز جمال وجهها وانسدال خصلات شعرها علي كتفيها.

يذكر أن آخر أعمال هنا الزاهد مسرحية "ميمو"، بطولة أحمد حلمي، أحمد رزق، هنا شيحة، حمدي الميرغني، نور إيهاب، تأليف ضياء محمد، إخراج هشام عطوة


أحمد فهمي وهنا الزاهد:


قال أحمد فهمي، في حوار مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج مساء دي ام ايه، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء الإثنين، أن :"أنا ماكنتش اعرف حاجة عن السوشيال ميديا لحد ما هنا الزاهد عملتلي حسابات".


وتابع الفنان أحمد فهمي، أن كان عندي 19 سنة وهربت من البيت بسبب إنهم كانوا عايزني ادخل كلية هندسة".


وتابع الفنان أحمد فهمي، أنه :"اصحابي قالولي مش هتستحمل هترجع وبتاع، عمرك ما هتقنتع بحاجة غير لو جربتها بنفسك ياما هتقول طول عمرك يا رتني"

هنا الزاهد والدة هنا الزاهد

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