أنشيلوتي: مباراتنا أمام مانشستر سيتي لن تكون خاصة بـ هالاند فقط

تحدث الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لـ ريال مدريد الإسباني، عن المباراة التي ستجمع فريقه، بـ مانشستر سيتي الإنجليزي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف ريال مدريد نظيره مانشستر سيتي، غدًا الثلاثاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة:"الخطة للغد هي لعب مباراة كاملة والحصول على أفضل ما لدينا على المستوى البدني والتقني والتحفيزي. المباراة الحاسمة ستكون مباراة الإياب. نريد الاستفادة غدا".

وأردف:" الميزة هي الحصول على نتيجة إيجابية. ميزة صغيرة تعني أيضًا الشعور بالرضا في المباراة، مباراة الغد لن تتعلق بالنتيجة فقط، إذا تمكنت من تجنب المشاكل ، فقد يكون ذلك أيضًا ميزة صغيرة.. سنحاول تصحيح الأمر غدًا. إنها تتطلب الكثير من الجميع. عندما تصل إلى نصف النهائي ، فهذا طبيعي".

وأوضح:"هالاند؟ أنه خطير جدا. لديه جودة تسجيل أهداف رائعة وهذا واضح. الحديث عن هالاند يعني عدم الحديث عن فريق كامل يهاجم ، لديه أفكار ... نحن لا نقترح مباراة لإيقاف هالاند فقط ، ولكن بدلاً من ذلك لإيقاف فريق يبدو أنه لا يمكن إيقافه. .لكن أعتقد أنه قد يكون لدينا خيارات. نستطيع الفوز".

وتابع:"مانشستر سيتي فريق أكثر اكتمالا مع هالاند، في العام الماضي كان لديهم مهاجم خطير للغاية مثل جابرييل جيسوس ، لكنه مختلف تمامًا عن هالاند. الآن يستفيدون من اللعبة الطويلة. في العديد من المباريات استفادوا. هذا لا يعني أنهم غيروا الأسلوب. إنهم منظمون بشكل جيد في الدفاع ويلعبون الكرة بشكل جيد".

واستطرد:"مباراة بين هالاند وكورتوا؟ لا أعلم. نحن لا نلعب مباراة لإيقاف اللاعب. نخطط لمباراة لفريق ، خاصة مع الكرة. هذا اللاعب له صلة مهمة جدًا ، لكن مجرد التفكير فيه يعني نسيان الآخرين".

وزاد:"لوكا مودريتش جيد، سيلعب غدًا وبجواره لاعبين في خط الوسط، لن أخبركم من هما".

واختتم قائلًا:"إذا دافعت جيدًا ، فإن الأسوأ سيكون التعادل.. هذا لا يعني أننا لن نهاجم. دعونا لا ننسى أنه في العام الماضي استقبلنا خمسة أهداف ضد سيتي وسجلنا ستة أهداف في مباراتين. أود أن نفعل نفس الشيء هذا العام".