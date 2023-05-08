عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أنشيلوتي: مباراتنا أمام مانشستر سيتي لن تكون خاصة بـ هالاند فقط

كارلو أنشيلوتي
كارلو أنشيلوتي

تحدث الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لـ ريال مدريد الإسباني، عن المباراة التي ستجمع فريقه، بـ مانشستر سيتي الإنجليزي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف ريال مدريد نظيره مانشستر سيتي، غدًا الثلاثاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة:"الخطة للغد هي لعب مباراة كاملة والحصول على أفضل ما لدينا على المستوى البدني والتقني والتحفيزي. المباراة الحاسمة ستكون مباراة الإياب. نريد الاستفادة غدا".

وأردف:" الميزة هي الحصول على نتيجة إيجابية. ميزة صغيرة تعني أيضًا الشعور بالرضا في المباراة، مباراة الغد لن تتعلق بالنتيجة فقط،  إذا تمكنت من تجنب المشاكل ، فقد يكون ذلك أيضًا ميزة صغيرة.. سنحاول تصحيح الأمر غدًا. إنها تتطلب الكثير من الجميع. عندما تصل إلى نصف النهائي ، فهذا طبيعي".

وأوضح:"هالاند؟ أنه  خطير جدا. لديه جودة تسجيل أهداف رائعة وهذا واضح. الحديث عن هالاند يعني عدم الحديث عن فريق كامل يهاجم ، لديه أفكار ... نحن لا نقترح مباراة لإيقاف هالاند فقط ، ولكن بدلاً من ذلك لإيقاف فريق يبدو أنه لا يمكن إيقافه. .لكن أعتقد أنه قد يكون لدينا خيارات. نستطيع الفوز".

وتابع:"مانشستر سيتي فريق أكثر اكتمالا مع هالاند، في العام الماضي كان لديهم مهاجم خطير للغاية مثل جابرييل جيسوس ، لكنه مختلف تمامًا عن هالاند. الآن يستفيدون من اللعبة الطويلة. في العديد من المباريات استفادوا. هذا لا يعني أنهم غيروا الأسلوب. إنهم منظمون بشكل جيد في الدفاع ويلعبون الكرة بشكل جيد".

واستطرد:"مباراة بين هالاند وكورتوا؟ لا أعلم. نحن لا نلعب مباراة لإيقاف اللاعب. نخطط لمباراة لفريق ، خاصة مع الكرة. هذا اللاعب له صلة مهمة جدًا ، لكن مجرد التفكير فيه يعني نسيان الآخرين".

وزاد:"لوكا مودريتش جيد، سيلعب غدًا وبجواره لاعبين في خط الوسط، لن أخبركم من هما".

واختتم قائلًا:"إذا دافعت جيدًا ، فإن الأسوأ سيكون التعادل.. هذا لا يعني أننا لن نهاجم. دعونا لا ننسى أنه في العام الماضي استقبلنا خمسة أهداف ضد سيتي وسجلنا ستة أهداف في مباراتين. أود أن نفعل نفس الشيء هذا العام".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتشتمت واتسبّيت| قصة صورة وضعت لاعب الأهلي في مرمى غضب الجماهير.. تفاصيل

السوبر الجديد.. بشرى سارة لعشاق الزمالك بعد انسحابه أمام الأهلي

أمطار ورياح .. تحذير عاجل من الأرصاد

لو دا محصلش هعتزل | تصريح ناري من نجم الزمالك لهذا السبب

عقب ظهوره المفاجئ.. قصة 216 ساعة اختفاء للاعب إنبي| وهذا لغز زوجته والسائق

أخبار الأهلي| تجديد عقد الشحات.. تخفيض عقوبة كهربا.. والسوبر بدون عقوبات

إجراء عاجل من الأهلي تجاه حسين الشحات| تفاصيل

الزمالك اليوم.. حسم مصير 5 نجوم.. وبشرى سارة في السوبر المصري

ترشيحاتنا

الأردن يوجه ضربات جوية في جنوب سوريا .. ما القصة؟

الرئيس السيسي يستجيب لـ عزة مصطفى ويوجه بعلاج الطفلة حلا مريضة السكر

تسجيلات صوتية ضده.. مفاجأة جديدة في أزمة حسن شاكوش وزوجته.. فيديو

أنشيلوتي: مباراتنا أمام مانشستر سيتي لن تكون خاصة بـ هالاند فقط

توزيع أموال دافعي الضرائب.. هجوم واسع علي رئيسة المفوضية الأوروبية بسبب زيلينسكي

بالأرقام.. إحصائيات رسمية تلخص منظومة امتحانات الدبلومات الفنية 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزها الحموضة.. علامات مبكرة للإصابة بسرطان المريء

أغلقت فتحة الفستان..شاهد دنيا سمير غانم باطلالة تكلفتها فوق ال 30 الف جنيه

في زيارتها مستشفى بروك بـ السيدة زينب| قصة حمار تعاطفت معه ملكة بريطانيا

مئة ومائة جنيه.. سبب وجود نسختين من ورقة الـ100 جنيه في مصر

فيديو

هددوني بابني.. ميار الببلاوي تبرئ وفاء مكي من تعذيب خادمتيها بعد 23 عاما

رد الحكومة على البنك الدولي | و30 نقطة تثبت قوة الاقتصاد المصري ..فيديو

3 سبائك لمرة واحدة.. ضوابط استيراد الذهب بدون جمارك

مرضها يمنعها من الزواج ومش هقدر أقول سبب الانفصال.. تصريحات صادمة لطليق زوجة حسن شاكوش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ