كبير دبلوماسيي الصين يجري اتصالا هاتفيا بمستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء البريطاني

أجرى وانج يي، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومدير مكتب الشؤون الخارجية، اتصالا هاتفيا بـ تيم بارو، مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء البريطاني.

وأكد كبير الدبلوماسيين الصينيين وانج يي، أن الصين هي الدولة الرئيسية الوحيدة من بين الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي التي لم تحقق إعادة التوحيد الكامل.

وأضاف: تبعية تايوان للصين ليس فقط بالحقائق التاريخية، ولكن أيضًا بإجماع المجتمع الدولي. كما أن تحقيق إعادة التوحيد السلمي هو الرغبة المشتركة التي لطالما اعتز بها 1.4 مليار صيني وأحفاد الشعب الصيني في جميع أنحاء العالم.

وأعرب وانج عن أمل بلاده في أن تستمر المملكة المتحدة في الالتزام بمبدأ صين واحدة، واحترام سيادة الصين ووحدة أراضيها، والالتزام بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضهما البعض، واحترام المصالح الأساسية والشواغل الرئيسية لبعضهما البعض.

وقال مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء البريطاني إن كلا من المملكة المتحدة والصين عضوان دائمان في مجلس الأمم المتحدة وهما دولتان رئيسيتان لهما تأثير عالمي.

وأضاف: يواصل الجانب البريطاني اتباع سياسة صين واحدة، وهو على استعداد للحفاظ على الاتصالات والتبادلات مع الجانب الصيني، وتعميق التعاون، وتعزيز إقامة علاقة ثنائية مستقرة وصحية وناضجة، ومواجهة التحديات العالمية بشكل مشترك.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول الأزمة الأوكرانية وقضايا أخرى. وجدد وانج يي التأكيد على موقف الصين الداعي إلى تعزيز السلام والمحادثات، ويأمل أن تتجنب جميع الأطراف اتخاذ إجراءات من شأنها زيادة تصعيد الموقف.