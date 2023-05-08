عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كبير دبلوماسيي الصين يجري اتصالا هاتفيا بمستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء البريطاني

صدى البلد

أجرى وانج يي، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومدير مكتب الشؤون الخارجية، اتصالا هاتفيا بـ تيم بارو، مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء البريطاني.

وأكد كبير الدبلوماسيين الصينيين وانج يي، أن الصين هي الدولة الرئيسية الوحيدة من بين الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي التي لم تحقق إعادة التوحيد الكامل.

وأضاف: تبعية تايوان للصين ليس فقط بالحقائق التاريخية، ولكن أيضًا بإجماع المجتمع الدولي. كما أن تحقيق إعادة التوحيد السلمي هو الرغبة المشتركة التي لطالما اعتز بها 1.4 مليار صيني وأحفاد الشعب الصيني في جميع أنحاء العالم.

وأعرب وانج عن أمل بلاده في أن تستمر المملكة المتحدة في الالتزام بمبدأ صين واحدة، واحترام سيادة الصين ووحدة أراضيها، والالتزام بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضهما البعض، واحترام المصالح الأساسية والشواغل الرئيسية لبعضهما البعض.

وقال مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء البريطاني إن كلا من المملكة المتحدة والصين عضوان دائمان في مجلس الأمم المتحدة وهما دولتان رئيسيتان لهما تأثير عالمي.

وأضاف: يواصل الجانب البريطاني اتباع سياسة صين واحدة، وهو على استعداد للحفاظ على الاتصالات والتبادلات مع الجانب الصيني، وتعميق التعاون، وتعزيز إقامة علاقة ثنائية مستقرة وصحية وناضجة، ومواجهة التحديات العالمية بشكل مشترك.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول الأزمة الأوكرانية وقضايا أخرى. وجدد وانج يي التأكيد على موقف الصين الداعي إلى تعزيز السلام والمحادثات، ويأمل أن تتجنب جميع الأطراف اتخاذ إجراءات من شأنها زيادة تصعيد الموقف.

كبير الدبلوماسيين الصينيين مجلس الأمن الدولي مستشار الأمن القومي وانج يي رئيس الوزراء البريطاني مبدأ صين واحدة المملكة المتحدة الجانب الصيني الشعب الصيني الصين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

والدها بيموت.. محامية زوجة حسن شاكوش تفجر مفاجأة على الهواء| فيديو

قيدوه بالسلاسل.. قرار عاجل ضد محام ومدير شركة ومحاسب متهمين بتعذيب مواطن

ادعولها.. هنا الزاهد تعلن إجراء والدتها عملية جراحية

أمطار ورياح .. تحذير عاجل من الأرصاد

عقب ظهوره المفاجئ.. قصة 216 ساعة اختفاء للاعب إنبي| وهذا لغز زوجته والسائق

السوبر الجديد.. بشرى سارة لعشاق الزمالك بعد انسحابه أمام الأهلي

لو دا محصلش هعتزل | تصريح ناري من نجم الزمالك لهذا السبب

إجراء عاجل من الأهلي تجاه حسين الشحات| تفاصيل

ترشيحاتنا

منتخبات العالم تتنافس على ودية مع الفراعنة| مصر تفاضل بين البرازيل والمغرب لمواجهة يونيو.. تفاصيل

هضربه بالرصاص.. لماذا هددت نادية لطفي عادل إمام بالقتل؟

وزير الخارجية الصيني: تايوان خط أحمر.. ولا فائز في الحرب الأوكرانية

رسالة مهمة من وزير المالية للمصريين في الخارج

إعلان عاجل من روسيا بشأن إلغاء التأشيرات مع دول الخليج العربي

أحمد موسى: سامح شكري نقل رسالة من الرئيس السيسي إلى نظيره التشادي|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصدرت التريند لهذا السبب.. أجرأ إطلالات زوجة أحمد سعد

الصحة العالمية تحذر من تناول الأرز يوميا .. اعرف السبب

أبرزها الحموضة.. علامات مبكرة للإصابة بسرطان المريء

أغلقت فتحة الفستان..شاهد دنيا سمير غانم باطلالة تكلفتها فوق ال 30 الف جنيه

فيديو

هددوني بابني.. ميار الببلاوي تبرئ وفاء مكي من تعذيب خادمتيها بعد 23 عاما

رد الحكومة على البنك الدولي | و30 نقطة تثبت قوة الاقتصاد المصري ..فيديو

3 سبائك لمرة واحدة.. ضوابط استيراد الذهب بدون جمارك

مرضها يمنعها من الزواج ومش هقدر أقول سبب الانفصال.. تصريحات صادمة لطليق زوجة حسن شاكوش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ