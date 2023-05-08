البرهان يشيد بـ تغطية القاهرة الإخبارية لأحداث السودان

وجه الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الشكر والتقدير لقناة القاهرة الإخبارية، على اهتمامها بشعب السودان، وشأن السودان، من خلال التغطية المستمرة لما يحدث على الأرض هناك.

عبدالفتاح البرهان

وأضاف «البرهان»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «ملف اليوم»، مع الإعلامية أية لطفي على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن متمردي الدعم السريع الذي يسيطر عليها محمد حمدان دقلو، وشقيقة عبد الحريم، يحاولان ابتلاع السودان، بواسطة القوة العسكرية.

وتابع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، : « دقلو عجز عن ابتلاع السودان بالطرق السلمية والمساومات، وهما الآن يحاولان ابتلاعه بواسطة القوة العسكرية فقط، وحميدتي يخوض الحرب من أجل أطماعه الشخصية فقط».