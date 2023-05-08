لحاملي بطاقات التموين.. هدية جديدة من الحكومة| اعرف ضوابط الصرف

تقدم الدولة لمواطنيها خاصة أصحاب بطاقات التموين تخفيضات أكثر من 50% داخل منظومة الدعم بهدف تحسين وضع الفرد الإجتماعي والتخفيف عن كاهله.

ضوابط صرف السلع التموينية

ضوابط صرف السلع التموينية

وأصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهًا وزاريًا رقم (14) لسنة 2023 صادر بتاريخ 7 مايو الجاري بشأن ضوابط صرف السلع التموينية لحاملي بطاقات التموين، حيث يتم صرف:

زجاجة زيت 800 مللي لكل فرد وبحد أقصي 4 زجاجات للبطاقة التموينية الواحدة.

يتم صرف لكل فرد 1 كيلو سكر حسب احتياجه وبحد أقصى 6 كيلو سكر للبطاقة التموينية الواحدة.

يتم صرف 1 كيلو أرز للبطاقة التموينية التي يقل عدد الافراد بها عن 4 افراد ويتم صرف 2 كيلو ارز للبطاقة 4 افراد فأكثر.

أو يتم صرف عبوة 800 جرام مكرونة للبطاقة التي تقل عن 4 افراد ويتم صرف 2 عبوة 800 جرام مكرونة للبطاقة 4 أفراد فأكثر.

ويتم صرف باقي المستحق من الدعم للمواطن من أصناف قائمة السلع التموينية الاخري المتاحة على النظام الخاص بالمقررات التموينية.

ويوجد حد أقصي لتجاوز إجمالي قيمة السلع المشتراة لرصيد الدعم ويتم دفعه نقدًا 5 جنيهات، مع أن يتم الصرف بحد أقصى 4 مرات فقط في الشهر.

ويتم صرف المقررات التموينية لنحو 46 مليون مواطن من خلال 23 مليون بطاقة تموينية تصرف سلع تموينية كل شهر من خلال 35 ألف منفذ تمويني ما بين بدالين تموين ومنافذ جمعيتي وفروع المجمعات الاستهلاكية وشركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة.

ضوابط صرف السلع التموينية

قائمة أسعار السلع التموينية

وتوفر وزارة التموين العديد من السلع الغذائية على بطاقات التموين، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقة، كما توفر الوزارة أيضا كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى، وجاءت قائمة أسعار السلع التموينية لشهر مايو 2023 و التي تضم 31 سلعة كالتالي:

1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.

3- أرز معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيهات.

4- مكرونة 800 جم بسعر 13 جنيه.

5- مكرونة 400 جم بسعر 6.50 جنيه.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 9 جنيه.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 18 جنيهًا.

9- مسلى صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.

11- صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 14 جنيهات.



15- جبنة تتراباك 125 جم بسعر 7 جنيهًا.

16- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 16 جنيه.

18- صابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيه.

19- صابون تواليت 125جم بسعر 7.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جم بسعر 25.50 جنيهًا.

21- خل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيه.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 3 جنيه.

24- کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر 3 جنيه .

25- بسكويت يويوز سادة بجنيه ونص.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.

27- بسكويت تومورو أنواع 3.75 جنيه.

28- بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 2.50 جنيه.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 4 جنيهات.

31- علبة مرقة دجاج عدد 8 مكعبات بسعر 6 جنيهات.

ضوابط صرف السلع التموينية

حملات يومية على المنافذ

وقال ياسر حنفى مدير الرقابة التجارية تموين الجيزة، إن هناك متابعة مستمرة على منافذ صرف السلع التموينية من البقالين ومشروع جمعيتي، ومطابقة السلع التي تم صرفها من مخازن شركات الجملة وما يتم توفيره لأ صحاب البطاقات طبقاً الاستعاضة الخاصة لكل تاجر، وذلك قبل بداية صرف مقررات الشهر لتمكين المواطنين من صرف السلع دون أي شكاوى.

وأوضح أن إدارة الرقابة التموينية تشن حملات يومية مستمرة على جميع المنافذ التموينية لفحص الشكاوى ومتابعة حركة الصرف واتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة وجود أي مخالفة، ففي حالة البيع بازيد من السعر المقرر يتم تحرير محضر وتحويلة للنيابة العامة لاتخاذ اللازم.