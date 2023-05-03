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رئيس التحرير
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تحقيقات

المنتجات الأساسية في أمان والدعم مستمر.. تفاصيل زيادة أسعار السلع التموينية

أسعار السلع التموينية
أسعار السلع التموينية الجديدة

يعاني العالم من أزمات اقتصادية نتيجة العديد من العوامل التي بدأت مع انتشار فيروس كورونا والذي خلف الكثير من التداعيات على كافة المجالات وأهمها الاقتصادية والصحية، وصولاً للحرب الروسية الأوكرانية التي ضربت باقتصادات الدول الفقيرة منها والغنية، مما أدى لارتفاع التضخم وأسعار الدولار وبالتالي ارتفاع السلع والمواد.

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ارتفاع أسعار السلع التموينية الجديدة بدءاً من مايو

نتيجة ذلك أعلنت وزارة التموين عن قائمة أسعار السلع التموينية الجديدة لشهر مايو، وفي التقرير التالي يستعرض لكم موقع "صدى البلد" أسعار 32 صنفًا من السلع التموينية المنصرفة على بطاقات التموين، وأهمها سعر الزيت وسعر السكر في التموين.

وقال إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية في مصر، إن رفع أسعار السلع التموينية بسبب ارتفاع الأسعار العالمية، وإضافة لمصروفات الشحن والتأمين، مشيرًا إلى أن رفع الأسعار مهم لاستمرار الخدمة، حيث إن الزيادات التي حدثت تصحيح للأسعار، وليس زيادة سعرية.

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وأوضح أن هناك زيادات سعرية طرأت على كثير من الحبوب والقمح عالمياً بما فيها الزيوت، وأن الأمر دفع الدولة لمراجعة أسعار التموين لضمان إنتاج السلع الاستراتيجية واستيرادها، مع استمرار الاضطرابات في سلاسل الإمداد، وأسعار السلع عالميًا، والتغيرات في سعر الصرف.

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 أسعار السلع التموينية الجديدة

قائمة أسعار السلع التموينية الجديدة

تأتي أسعار السلع التموينية الأساسية المنصرفة على بطاقة التموين بداية من شهر مايو كما يلي:

  • سعر الأرز المعبأ حجم 1 كجم بـ 12.60 جنيه.
  • سعر العدس المجروش 500 جم 21 جنيهًا.
  • سعر المكرونة 800 جم 13.00 جنيها.
  • سعر المكرونة 400 جم 6.5 جنيه.
  • سعر المسلى صناعي 800 جم 36 جنيهًا.
  • سعر الجبن الأبيض زنة 125 جرام 4.5 جنيه.
  • سعر اللبن الجاف 125 جم 25.5 جنيه.
  • سعر الطحينة البيضاء ظرف 140 جرامًا 3.75 جنيه.
  • سعر المربى أنواع 350 جرامًا 16 جنيهًا.
  • سعر الفول المعبأ 500 جم 9.00 جنيهات.
  • سعر التونة المفتتة وزن 140 جرامًا 18 جنيهًا.
  • سعر السكر المعبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.
  • سعر الدقيق المعبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم 18.00 جنيهًا.
  • سعر القهوة سريعة الذوبان 18 جم 4 جنيهات.
  • سعر علبة مرقة الدجاج بسعر 6 جنيهات.
  • جبنة تتراباك 500 جم بسعر 14 جنيهًا.
  • جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7.50 جنيه.
  • بسكويت يويوز سادة بجنيه ونصف.
  • بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.
  • بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.
  • بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.
  • سعر الزيت: زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.
  • صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.
  • کیس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيه.
  • بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 3 جنيهات.
  • شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.
  • مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيهًا.
  • مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 16 جنيها.
  • کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر 3 جنيهات.
  • صابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيهات.
  • صابون تواليت 125جم بسعر 7.50 جنيه.
  • خل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهات.
  • صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.
حازم المنوفي: الأجهزة الرقابية يجب أن تتابع الأسواق لمنع ...
حازم المنوفي

دعم سلعي ونقدي

من جانبه قال حازم المنوفي، رئيس المواد الغذائية والبقالة والعطارة بالغرفة التجارية بالإسكندرية، وعضو الشعبة العامة للمواد الغذائية باتحاد العام للغرف التجارية، إننا تحولنا من الدعم السلعي إلى الدعم النقدي، وأصبحت الدولة تدعم المواطن بمبلغ خمسين لكل فرد على بطاقة التموين.

وأضاف المنوفي أن الظروف الاقتصادية التي نمر بها جعلت الدولة لا ترفع سعر السلع الأساسية وهو المفترض أن يأخد المواطن السلع بنفس سعر السلع الحرة، ولكن الدولة لم ترفع أسعار السلع بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، وأبقت الأسعار كما هي فأصبح الدعم نقديًا وسلعيًا في نفس الوقت، في حين أن التحول للدعم النقدي كان هو اتجاه الدولة لدعم المواطن، ولكن تحملت الدولة الكثير.

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واختتم أنه كان من الطبيعي أن تزيد الأسعار لتتماشى مع الأسعار التي زادت بحدية شديدة وتكلف موازنة الدولة فوق طاقتها، ولكن حتى بعد ارتفاع الاسعار تعد الأسعار مختلفة تمامًا عن أسعار السلع الحرة، إذ أن زجاجة الزيت يتراوح سعرها في التموين من 25 لـ 30 جنيهًا في حين أن زجاجة الزيت الـ 800 مللي في السوق الحرة تتعدى 48 جنيهًا، كما بلغ سعر السكر بعد الزيادة 12 ولكن في السوق الحر تتراوح ما بين 20 و22 جنيهًا، أي أنه رغم هذه الزيادة إلا أن السلع مازالت مدعومة من الدولة، في حين أن التوجّه هو دعم نقدي وليس سلعيًا.

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