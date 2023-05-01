أسعار السلع التموينية الجديدة.. هتدفع كام عند شراء السكر والزيت والأرز

تقدم الدولة لمواطنيها تخفيضات أكثر 50% داخل منظومة الدعم بهدف تحسين وضع الفرد الإجتماعي والتخفيف عن كاهله.

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن رفع أسعار السلع التموينية بشكل طفيف، ويبدأ صرف مقررات شهر مايو عبر المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

أسعار السلع التموينية الجديدة

وجاءت زيادة أسعار السلع التموينية بعد 4 سنوات من ثبات أسعار السلع على البطاقات التموينية، وسط تغيرات كبيرة طرأت على أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية بفعل الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها العالم أجمع.

وتوفر وزارة التموين العديد من السلع الغذائية على بطاقات التموين، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقة، كما توفر الوزارة أيضا كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.

وسيتم صرف السلع المدعمة اعتبارا من اليوم الإثنين، وجاءت قائمة أسعار السلع التموينية لشهر مايو 2023 و التي تضم 31 سلعة كالتالي:

1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.

3- أرز معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيهات.

4- مكرونة 800 جم بسعر 13 جنيه.

5- مكرونة 400 جم بسعر 6.50 جنيه.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 9 جنيه.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 18 جنيهًا.

9- مسلى صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.

11- صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 14 جنيهات.

15- جبنة تتراباك 125 جم بسعر 7 جنيهًا.

16- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 16 جنيه.

18- صابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيه.

19- صابون تواليت 125جم بسعر 7.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جم بسعر 25.50 جنيهًا.

21- خل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيه.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 3 جنيه.

24- کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر 3 جنيه .

25- بسكويت يويوز سادة بجنيه ونص.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.

27- بسكويت تومورو أنواع 3.75 جنيه.

28- بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 2.50 جنيه.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 4 جنيهات.

31- علبة مرقة دجاج عدد 8 مكعبات بسعر 6 جنيهات.

4 مليارات جنيه تكلفة السلع

وقال الدكتور علي المصليحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن جميع السلع التي يحتاجها المواطنين سوف تتوافر بالمنافذ ، مشيراً إلى أن هناك توجيهات لشركتي الجملة (العامة و المصرية) بمتابعة توافر السلع بالمنافذ بصورة مستمرة.

وأشار المصيلحي، إلي أن قيمة السلع التي يتم توفيرها شهريا تبلغ 4 مليارات جنيه ، بالإضافة إلى 833 مليون جنيه لحزمة الدعم الإضافي لصالح الفئات الأولى بالرعاية البالغ عددهم 36 مليون مستفيد لمدة 6 أشهر.

وشدد المصيلحي، أن الفئات المستحقة لهذه الزيادة هم الأسر الأكثر احتياجًا وتشمل أصحاب الدخول الشهرية الأقل من 2700 جنيه وأصحاب المعاش الذى يقل عن 2500 جنيه، والفئة الثالثة مستفيدي تكافل وكرامة، وأصحاب معاش الضمان الاجتماعي.

وكشف الوزير، أن الأوضاع الحالية ومعدلات التخضم المرتفعة تدفع الوزارة إلى تحريك أسعار السلع التموينية بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة ، موضحا أن أسعار السلع لم يتم تحريكها منذ ديسمبر الماضي، من أجل توفير استمرار توفير السلع، منوها إلى أن هذه السلع التى تم رفع سعرها تتضمن السكر والزيت والأرز والجبن.

وأوضح الوزير، أن تحريك أسعار سلع البطاقات التموينية تهدف إلي توافر السلع وإتاحتها في السوق والقضاء على الخلل السعري.

وأكد أن وجود فروق سعرية بين سلع بطاقة التموين المدعمة والحرة بالمنافذ يخلق مشاكل في توفير السلع ، مؤكدا أن الوزارة توفير 31 سلعة ضمن قائمة المنظومة التموينية، وتشمل السلع الأساسية كالزيت والسكر والأرز والمكرونة، بالإضافة إلى سلع أخرى متنوعة، مثل الألبان الجافة، الجبن، الصلصة الخل، والدقيق، التونة، المربى، وكذلك العدس والفول.

وقال هشام الديجوي رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية في الجيزة، إنه يتم صرف السلع التموينية لشهر مايو الجاري بشكل طبيعي، لافتاً إلى أن البطاقة 4 أفراد تحصل علي دعم بقيمة 200 جنيه ، وتصرف 4 زيت و6 سكر في حالة استفادتها من المنحة الاستثنائية التي أقرها رئيس الجمهورية ستحصل علي سلعة إضافية.

عمليات صرف السلع التموينية

وأضاف الديجوي، أن عمليات صرف السلع التموينية لشهر مايور الجاري تتم من خلال 2000 بقال تمويني، و630 منفذ جمعيتي، علاوة على 16 فرع مجمع استهلاكي، و66 سيارة سلع شباب خريجين، مضيفا أن منافذ البقالة التموينية قامت بصرف الاستعاضة الأولي بواقع 25% من الربط الشهري ، مؤكداً أنها تبدأ العمل من الساعة 9 صباحا لصرف السلع المدعمة لاصحاب البطاقات.

وقال ياسر حنفى مدير الرقابة التجارية تموين الجيزة، إن هناك متابعة مستمرة على منافذ صرف السلع التموينية من البقاليين ومشروع جمعيتي، ومطابقة السلع التي تم صرفها من مخازن شركات الجملة وما يتم توفيره لا صحاب البطاقات طبقا الاستعاضة الخاصة لكل تاجر ، وذلك قبل بداية صرف مقررات الشهر لتمكين المواطنين من صرف السلع دون أى شكاوى.

وأوضح أن إدارة الرقابة التموينية تشن حملات يومية مستمرة على جميع المنافذ التموينية لفحص الشكاوى ومتابعة حركة الصرف واتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة وجود أي مخالفة، ففي حالة البيع بازيد من السعر المقرر يتم تحرير محضر وتحويلة للنيابة العامة لاتخاذ اللازم.