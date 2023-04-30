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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الزيت بـ 30 جنيها .. الأسعار الجديدة للسلع التموينية عن شهر مايو

صدى البلد

أسعار السلع التموينية لشهر مايو بعد زيادة أسعار بعض السلع التموينية يستعرضها صدى البلد من خلال قائمة أسعار السلع التموينية المقرر طرحها خلال شهر مايو غدا.

أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة، عن تحريك بعض أسعار السلع التموينية وفقا لسعر  التكلفة، لافتا إلى أنه سيتم طرح أرز هندي بسعر 20 جنيها، على بطاقات التموين.

أسعار السلع التموينية لشهر مايو 2023

أسعار زيت التموين الجديدة 30 جنيه

أسعار سكر التموين الجديدة 12.60 جنيه

وأوضح وزير التموين أن ذلك في صالح المواطنين لإتاحة السلع التموينية على البطاقات التموينية بشكل طبيعي دون حدوث أي أزمات وصد أي محاولات لاستحواذ السوق السوداء على حقوق المواطن في الدعم.

وتبدأ غدا منافذ وزارة التموين ممثلة في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ جمعيتي وشركات الجملة والبداليين التموينيين.

وحدد وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور على المصيلحي، 4 سلع تموينية تم زيادة أسعارها داخل منظومة الدعم بعد موافقة مجلس الوزراء وهي الأرز والجبنه والزيت والسكر، مشيرا إلى أن أسعار هذه السلع لم تعد ملائمة مع سعر السوق المحلي.

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