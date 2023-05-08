إنبي يتأهل لدور الـ 16من بطولة كأس مصر بعد الفوز على لافيينا 3-0

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي فوزا على نادي لافيينا بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة الكأس.

تفاصيل المباراة..

استحوذ فريق إنبي على مجريات الشوط الأول بنسبة كبيرة وأهدر العديد من من الفرص المحققة تألق معها الغندور حارس مرمي لافيينا وأضاع رفيق كابو مهاجم إنبي في الدقيقة 33.

سجل أحمد أمين أوفا هدف إنبي الاول في الدقيقة 46 لينتهي الشوط الأول بهدف نظيف لصالح إنبي.

بدأ الشوط الثاني بضغط مباشر من جانب الفريق البترولي حتي أحرز العجوز لاعب إنبي الهدف الثاني في الدقيقة 70 .

خطف إبراهيم جلال الهدف الثالث لإنبي في الدقيقة 92 لتنتهي المباراة بفوز إنبي بثلاثة أهداف دون رد ليتأهل إنبي إلى دور الـ 16 من بطولة كأس مصر.



تشكيل إنبي

حراسة المرمي: البلعوطي

خط الدفاع: محمد حامد، مصطفي دويدار، أحمد كالوشا، أحمد صبيحة

خط الوسط: العجوز، محمد حمدي، أحمد عيد، مودي ناصر

خط الهجوم: رفيق كابو، أحمد أوفا

