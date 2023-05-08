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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هادي الباجوري يغيب عن ندوة فيلمه بمهرجان جمعية الفيلم

هادي الباجوري
هادي الباجوري

غاب المخرج هادي الباجوري عن ندوة فيلمه ليلة قمر ١٤ التي أقيمت ضمن فعاليات جمعية الفيلم بمركز الإبداع في دار الأوبرا المصرية.

الندوة حضرها كل من محمود زهران مؤلف الفيلم ويوسف عادل مصمم الملصق وأدارها الناقد محمد نبيل، بحضور أعضاء الجمعية وعدد من جمهور المهرجان العريق.

قمر ١٤

فيلم قمر 14 ضمن قائمة أفلام تعرض على مدار فترة المهرجان، ويليها ندوات مجانية مع الجمهور بحضور صناعها.

يجمع فيلم قمر 14 في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم، بينهم خالد النبوي، وشيرين رضا، وأحمد الفيشاوي، وياسمين رئيس، وغادة عادل، وأحمد حاتم، وأحمد مالك، وخالد أنور، ومحمد علاء، وأسماء أبو اليزيد، وميار الغيطي، وعرض للمرة الأولى في الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، وذلك قبل طرحه في دور العرض السينمائي يناير 2022، وحقق وقتها إيرادات تجاوزت 2.5 مليون جنيه.

المهرجان تتكون لجنة تحكيمه من المخرج والسيناريست إبراهيم الموجي وعضوية كل من الناقدة السينمائية الدكتورة أمل الجمل، والمخرج عادل الأعصر، والمخرج محمد ياسين والناقدة السينمائية ماجدة موريس، والناقد السينمائي دكتور وليد سيف، المنتج والكاتب هشام سليمان.

افتتاح مهرجان جمعية الفيلم

يذكر ان شارك الفنان حسين فهمي، ضيف شرف المهرجان، قد حرص على صعود المسرح والمشاركة مع الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة لشئون السينما، في توزيع شهادات الأفلام المشاركة في الدورة التاسعة والأربعين، بحضور مدير التصوير السينمائي محمود عبدالسميع رئيس المهرجان.

هادي الباجوري جمعية الفيلم قمر ١٤

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