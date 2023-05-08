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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان جديد من شرطة تكساس بشأن حادث الدهس المميت في أمريكا

الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية

قال شرطة تكساس الأمريكية، إنها ستوجه 8 اتهامات بالقتل لسائق سيارة دهس أشخاصا في محطة للحافلات في مدينة براونزفيل.

وتعتقد السلطات أن السائق جورج ألفاريز من براونزفيل، فقد السيطرة على السيارة بعد أن تجاوز إشارة مرور حمراء واندفع باتجاه حشد من الفنزويليين خارج مركز للمهاجرين.

وما زالت السلطات تحقق فيما إذا كان الحادث متعمدا أم لا.

وقال قائد شرطة تكساس، فيليكس سوسيدا، إن ألفاريز وجهت إليه ثمانية اتهامات بالقتل الخطأ وعشر اتهامات بالاعتداء الشديد بسلاح مميت.

وأضاف، أن السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات تجاوزت إشارة مرور حمراء قبل أن يفقد قائدها السيطرة عليها وتنقلب على جانبها وتصطدم بثمانية عشر شخصا.

وبالأمس، قالت إدارة الإطفاء بمدينة براونزفيل بولاية تكساس الأمريكية، إن عدد المصابين في حادث الدهس المروع في المدينة ارتفع إلى 12، مؤكدة وفاة سبعة أشخاص.

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وأوضحت إدارة الإطفاء في منشور على “فيسبوك”:  "توفي سبعة أشخاص على الفور، ونُقل 11 شخصًا إلى المستشفيات المحلية. وتم نقل شخص واحد جواً إلى مستشفى فالي باتيست هارلينجن".

وأشارت إلى أن حركة المرور في منطقة الحادث لا تزال مغلقة.

ووقع الحادث خارج مركز أوزانام للمهاجرين والمشردين في براونزفيل.

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