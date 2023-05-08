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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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البرهان: لا هدن أو مباحثات في ظل اختباء "الدعم السريع" بين المدنيين

عبد الفتاح البرهان
عبد الفتاح البرهان

قال الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، إن الجيش السوداني يسعى لخروج قوات الدعم السريع من الأحياء المدنية من خلال المحادثات التي تجرى في جدة، وإذا لم يتم تحقيق هذا الأمر فلا فائدة من أي تفاوض، كذلك يجب تفعيل هذا الأمر مع كل هدنة لوقف إطلاق النار.

وأضاف «البرهان»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «ملف اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية آية لطفي، على شاشة «القاهرة الإخبارية»، «وقف إطلاق النار حتى في الهدن المؤقته يجب أن يكون مصحوب بأن المستشفيات ومراكز الخدمة ومراكز الاتصالات، ومراكز الوقود، والمجمعات الخدمية كلها يجب أن يتم اخلائها من القوات العسكرية عشان نقول للمواطنين نحن ندافع عنهم».

وتابع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني «مصالح الشعب السوداني مقدم على مصالح الجيش السوداني، أي وقف لإطلاق النار يجب أن يكون مصحوب بفتح الطرق، والمستشفيات، والخروج من المراكز الخدمية. ومحطات الكهرباء والمياه، وكيف نتحدث وهذه المرافق يتم التحكم فيها بواسطة أفراد ليس لهم خبرة، ويتصرفون بتصرفات ربما تخريبية».

إطلاق النار الجيش السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان القوات العسكرية القاهرة الإخبارية

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