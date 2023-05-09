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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أحمد الشرقاوي: تحقيق مطالب المعارضة زاد ثقتهم في الحوار الوطني

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال  أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن  الحوار الوطني حدث بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحديد أولويات العمل الوطني الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن هناك ضرورة لوجود مسار استثنائي، يحدد مسارات هذا العمل. 

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وأضاف أحمد الشرقاوي في حواره مع الإعلامي نشات الديهي في برنامج “ بالورقة والقلم ” المذاع على قناة “ تن”،:" بمثل المعارضة داخل مجلس النواب، مشيرًا إلى أن المعارضة طلبت ضمانات للمشاركة في الحوار، وتحقيق هذه المطالب؛ زاد الثقة في الدخول للحوار الوطني.

 

وأضاف أن الدولة قامت بالإفراج عن مجموعة كبيرة من المحبوسين احتياطيًا، ولجنة العفو الرئاسية قامت بدور كبير في هذا الأمر، مشيرًا إلى أن أي تأسيس لدولة جديدة لا يكون من خلال تنفيذ إنشاءات وبنية تحتية، ولكن هناك ضرورة لتنفيذ النظام السياسي على قواعد سليمة.

 

 ولفت إلى ان العالم أجمع استقر على أن القواعد الديمقراطية، هي أساس أي دولة مدنية حديثة التي تقوم من خلال "انتخابات نزيهة، ومجالس نيابية موجودة من خلال أصوات حقيقية.

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