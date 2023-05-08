حسام بدراوي: الكثير من المشاركين بالحوار الوطني متفقون على أمور سياسية كثيرة

كشف حسام بدراوي الكاتب والمفكر السياسي، عن انطباعاته مع انطلاق فعاليات جلسات الحوار الوطني بين كافة القوى السياسية.

وقال بدراوي في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج " بالورقة والقلم " المذاع على قناة " تن":" تجمع كافة القوى السياسية في مكان واحد شيء محترم ".

وأضاف:" المختلفون سياسيا يجلسون مع بعضهم في الحوار الوطني ".

وتابع حسام بدراوي :" الحوار الوطني يجب أن يبحث عن نقاط الاتفاق والخلاف وهناك الكثير من المشاركين في الحوار الوطني متفقون على أمور سياسية كثيرة ".

وأكمل:" العدالة هي الركيزة الرئيسية للجمهورية الجديدة والجميع يتفق على هذا الأمر، وعلى أن مصر دولة مدنية حديثة، وأهمية المساواة في المجتمع ".