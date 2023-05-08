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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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البرهان : اقتربنا من إنهاء تواجد الدعم السريع بالخرطوم

صدى البلد

أكد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، أن الجيش السوداني يسعى لخروج قوات الدعم السريع من الأحياء المدنية من خلال المحادثات التي تجرى في جدة، وإذا لم يتم تحقيق هذا الأمر فلا فائدة من أي تفاوض، كذلك يجب تفعيل هذا الأمر مع كل هدنة لوقف إطلاق النار، مضيفا،:" اقتربنا من إنهاء تواجد الدعم السريع بالخرطوم.

وأضاف «البرهان»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «ملف اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية آية لطفي، على شاشة «القاهرة الإخبارية»، «وقف إطلاق النار حتى في الهدنة المؤقتة يجب أن يكون مصحوبا بأن المستشفيات ومراكز الخدمة ومراكز الاتصالات، ومراكز الوقود، والمجمعات الخدمية كلها يتم اخلاؤها من القوات العسكرية كي نقول للمواطنين نحن ندافع عنهم».

وتابع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني «مصالح الشعب السوداني مقدمة على مصالح الجيش السوداني، أي وقف لإطلاق النار يجب أن يكون مصحوبا بفتح الطرق، والمستشفيات، والخروج من المراكز الخدمية. ومحطات الكهرباء والمياه، وكيف نتحدث وهذه المرافق يتم التحكم فيها بواسطة أفراد ليس لهم خبرة، ويتصرفون تصرفات ربما تخريبية».

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