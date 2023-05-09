سعد الدين الهلالي يكشف عقوبة المجاهرة بشرب الخمر.. فيديو

كشف الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، عقوبة المجاهرة بشرب الخمر في الإسلام، قائلا: "إن العلماء اختلفوا في عقوبة المجاهرة بشرب الخمر".

وأضاف "سعد الدين الهلالي" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أن هناك 3 مذاهب للعلماء، لهم آراء في عقوبة المجاهرة بشرب الخمر، وكان منهم مذهبا مهمشا، ولكن جاء المفتي وأظهره، وهو الذي يقول إن العقوبة هي “التعزير”، وليس له “عقوبة حدية” أي ليس له حد.

وتابع سعد الدين الهلالي، أن هذا الرأي ذكره الإمام ابن المنذر الذي توفي عام 318 هجريا وكان أمام الحرم المكي.