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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سعد الدين الهلالي يكشف عقوبة المجاهرة بشرب الخمر.. فيديو

سعد الدين الهلالي
سعد الدين الهلالي

كشف الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، عقوبة المجاهرة بشرب الخمر في الإسلام، قائلا: "إن العلماء اختلفوا في عقوبة المجاهرة بشرب الخمر".

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40 جلدة أم 80 .. هل حدد القرآن الكريم عقوبة شارب الخمر؟

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علماء الدين يحسمون الجدل حول حد شارب الخمر.. علي جمعة: سيدنا علي بن أبي طالب قال 80 جلدة.. شومان: عقوبته لا يجوز إسقاطها

وأضاف "سعد الدين الهلالي" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أن هناك 3 مذاهب للعلماء، لهم آراء في عقوبة المجاهرة بشرب الخمر، وكان منهم مذهبا مهمشا، ولكن جاء المفتي وأظهره، وهو الذي يقول إن العقوبة هي “التعزير”، وليس له “عقوبة حدية” أي ليس له حد.

وتابع سعد الدين الهلالي، أن هذا الرأي ذكره الإمام ابن المنذر الذي توفي عام 318 هجريا وكان أمام الحرم المكي.

أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الدكتور سعد الدين الهلالي القرآن الكريم برنامج الحكاية حد شارب الخمر سعد الدين الهلالي

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