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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأنبا أغنطيوس يترأس اجتماع كهنة إيبارشية المحلة الكبرى

اجتماع كهنة إيبارشية
اجتماع كهنة إيبارشية المحلة الكبري

عقد مجمع كهنة إيبارشية المحلة الكبرى، اليوم، اجتماعهم الدوري في كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس والشهيد جورجيوس التابعة للإيبارشية، بحضور نيافة الأنبا أغناطيوس الأسقف العام للإيبارشية.

بدأ اللقاء بالقداس الإلهي وخلاله دشن نيافته بعض الأيقونات، اعقبته كلمة ألقاها نيافته عن "صفات يجب أن يتحلى بها الأب الكاهن"، تلتها مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة.

وحذرت أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في وقت سابق اليوم من بعض الأشخاص الذين يستغلون منصات التواصل الاجتماعي بحجة جمع التبرعات للأقباط السودانيين.

وجاء في نص البيان، تحذر أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية من بعض المنشوارت التي يتم وضعها على وسائل التواصل الاجتماعي، تزعم بأن أسقفية الخدمات تقدم خدمات للأقباط السودانيين الذين جاءوا إلى مصر مؤخرا بسبب الأزمة الجارية هناك، وتقوم بحل المشكلات التي تواجههم وتوفر لهم أماكن للإقامة، وغيرها من الخدمات. 

وأضاف البيان أن هذه المنشورات تضع أرقام تليفونات خاصة بأشخاص تدعي أنهم تابعين للأسقفية، وتطلب التبرع لمساندة الأشقاء السودانيين.

وأكدت أسقفية الخدمات أنها لم تكلف أي شخص بجمع تبرعات لصالحها بخصوص هذا الموضوع، وأنها لا علاقة لها من قريب أو بعيد بالأشخاص المذكورين في المنشورات المشار إليها.

المحلة الكبرى كنيسة الأنبا أنطونيوس الأنبا أغناطيوس كهنة إيبارشية المحلة

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