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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الأهلي السابق: محمود البنا أدار السوبر باقتدار.. وعصبية الشناوي غير مبررة

صدى البلد

أكد محمد عبدالجليل نجم النادي الأهلي السابق، أن مشاركة بيراميدز أمام الأهلي في كأس السوبر أعطت للمباراة قوة وإثارة، وأسهمت في خروجها بشكل رائع فنيًا.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "بيراميدز أنقذ مباراة السوبر بعد اعتذار الزمالك، وكانت مشاركته جيدة، لكن خبرات لاعبي الأهلي أسهمت في الفوز بالبطولة، وباتشيكو له أخطاء كثيرة في اللقاء".

وأضاف: "محمود البنا حكم السوبر قدم مستوى جيد، وأدار اللقاء باقتدار، رغم بعض الأخطاء البسيطة، ولكن الحكم مثل لاعب الكرة والمدرب، يخطئ ويصيب، ولكن في النهاية قدم مستوى جيدا".

وزاد: "الأهلي وبيراميدز تسابقا في إهدار الأهداف، والنتيجة كانت من الممكن أن تخرج بفوز الأهلي 3 - 2، ومحمد الشناوي حارس الأهلي تألق وأنقذ فرصتين مؤكدتين من وليد الكرتي ودودو الجباس".

وأكمل: "لا أعرف سبب توتر وعصبية محمد الشناوي حارس الأهلي في المباريات الأخيرة، وسبق وتعرض للطرد في لقاء سموحة، وفي مواجهة السوبر خرج من مرماه وتشاجر مع الشيبي، لا بد أن يجلس معه مسئولي النادي لتهدئته".

وتابع: "محمد الشيبي قدم مستوى جيدا أمام علي معلول ظهير أيسر الأهلي، وما حدث مجرد احتكاك في الملعب، والنادي لن يعاقبه خصوصا أنه لم يتعرض للطرد في اللقاء".

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