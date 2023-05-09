ميدو يكشف تفاصيل تدريبات الزمالك مع أوسوريو

أكد أحمد حسام ميدو أن خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك، يعمل بشكل جيد مع الفريق.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أوسوريو يهتم بكل التفاصيل، وكل يوم يعمل عملا مختلفا".

وأضاف: "أوسوريو مدرسة لاتينية لكنه حصل على رخصة تدريبية من الاتحاد الإنجليزي، وبالتالي دمجه رائع".

واختتم ميدو : "أوسوريو يعمل بشكل بدني قوي مع لاعبي الزمالك".

مواجهة بروكسي فرصة سامسون الأخيرة بالزمالك

استقر الكولومبي كارلوس أوسوريو المدير الفنى لفريق الزمالك، على منح بعض البدلاء فرصة المشاركة بمواجهة بروكسى بكأس مصر، فى ظل رغبة المدير الفني فى منح الفرصة لجميع اللاعبين قبل الحكم عليهم بشكل نهائي.

ويعد البنيني سامسون أكينولا، مهاجم الزمالك، أول من سيحصل على فرصة المشاركة فى مواجهة بروكسى، لرغبة المدرب فى الوقوف على مستواه فى المباريات الرسمية، ورغم عدم تقديم سامسون مستوى جيداً فى التدريبات، إلا أن أوسوريو يرغب في الدفع باللاعب أساسيًا حتى يمنحه الفرصة الكاملة؛ ليحدد مصيره المرحلة المقبلة.

وتعد مواجهة بروكسى هى الفرصة الأخيرة للمهاجم البنيني؛ لإثبات نفسه أمام المدرب، حتى يضمن البقاء داخل القلعة البيضاء، ففى حالة عدم تقديم مستوى يقنع أوسوريو، سيكون مصيره الرحيل بنهاية الموسم.

سامسون أكينولا منذ أن انضم لنادى الزمالك، لم يقدم المستوى المطلوب، فى قيادة هجوم الفارس الأبيض، مما يقلل فرص بقائه داخل القلعة البيضاء.

ويضع كارلوس أوسوريو المدير الفنى لفريق الزمالك، معظم اللاعبين تحت التقييم حتى يتمكن من تحديد مصيرهم فى نهاية الموسم، مع تحديد احتياجاته من التدعيمات.

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة بروكسى فى السادسة مساء اليوم الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الـ "32" لبطولة كأس مصر.