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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كلية السياحة جامعة الفيوم تنظم منتدى الخريجين والملتقى التوظيفى والتدريبي

مبنى كلية السياحة
مبنى كلية السياحة والفنادق بجامعة الفيوم

تنظم  وكالة شؤن خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية السياحة والفنادق بجامعة الفيوم،  منتدى الخريجين والملتقى التوظيفى والتدريبى السنوى للتوظيف والتدريب والمنتدى الأول للخريجين والذى يحظى بمشاركة العديد من المؤسسات السياحية والفندقية والتى ستقدم مجموعة من فرص العمل والتدريب للخريجين وأشار د. عبد الرحيم عبدالمحسن مدير وحدة متابعة الخريجين ومنسق الملتقى والمنتدى ،  أن الملتقى سيكون غدا الأربعاء الموافق 10/ 5/ 2023.

 

ويأتى ذلك   فى إطار اهتمام كلية السياحة والفنادق - جامعة الفيوم بمستوى الخريج ليكون مميزا وعلى وعى بكافة المستجدات الجديدة التى تواكب سوق العمل ومع خلق بيئة صالحة لتواصل الخريج مع كليته واكتساب العديد من الخبرات من خلال التواصل مع ذوى الخبرة وأصحاب العمل.

 

ويأتى ذلك تحت رعاية د. أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وأ.د ياسر حتاته رئيس الجامعة وأ.د عاصم العيسوى نائب رئيس الجامعة لشؤن خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأ.د أشرف عبد المعبود عميد الكلية وإشراف أ.د غادة وفيق القائم بعمل وكيل الكلية لشؤن خدمة المجتمع وتنمية البيئة ود. عبد الرحيم عبد المحسن مدير وحدة متابعة الخريجين بالكلية.

 

 وأضاف  د. عبد الرحيم عبدالمحسن منسق الملتقى والمنتدى أن الجهات المشاركة حتى الان:  سلاسل فنادق شتايجنبرجر و سلاسل فنادق جاز و سلاسل فنادق تيوليب وسلاسل فنادق سوفيتيل وسلاسل فنادق هيلتون وسلاسل فنادق ومنتجعات أورينت و شركة مام تورز للسياحة وشركة بريك للسياحة ومطاعم بلكونة وفنادق الماسة ومطاعم بريمروايطاليانو وبرجستو والسلاسل الكبرى السوبر ماركت وغيرهم.

 

هذا وأشارت أيضا أ.د غادة وفيق القائم بعمل وكيل الكلية لشؤن خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومقرر المنتدى والملتقى بأنه سوف يقام على هامش الحدث عدة فعاليات منها حوار مفتوح بين الخريجين ورجال الصناعة والأكاديميين بعنوان : مواصفات الخريج المتميز فى ظل المستجدات وتحديات سوق العمل الراهنة وكذلك سوف تعقد ورشة عمل عن مهارات التواصل وكيفية كتابة السيرة الذاتية.

وهذا وتدعو الكلية أبناءها الخريجين وطلاب السنوات النهائية الى المشاركة والإستفادة من هذا الحدث المميز .

 

 

جامعة الفيوم: استمرار فعاليات الملتقى القمي التاسع للطلاب المثاليين من ذوي الهمم|صور

 

 

جامعة الفيوم:افتتاح الملتقى القمي التاسع للطالب والطالبة المثاليين والثاني لسفراء النوايا الحسنة لذوي الهمم


 

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