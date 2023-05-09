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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هيتعرض منصات.. ليلى علوي تكشف تفاصيل فيلمها الجديد «التاريخ السري لكوثر»

ليلى علوي
ليلى علوي

كشفت الفنانة ليلى علوى، عن أحدث أعمالها السينمائية، مؤكدة أنها انتهت من تصوير جميع مشاهد فيلمها الجديد “التاريخ السري لكوثر”.

وأضافت ليلى علوي، فى تصريحات تلفزيونية، أن فيلم التاريخ السري لكوثر من الأفلام المختلفة فى السينما المصرية، مؤكدة أن من المفترض طرحه عبر إحدى المنصات خلال الفترة القادمة.

وعن الموعد المحدد لطرح الفيلم؛ أكدت ليلى علوى أنها لا تعلم الموعد النهائي لطرحه، مشيرة إلى أنه عمل رائع مع المخرج محمد ياسين والفنانة زينة.
 

ليلى علوى تكشف سبب غيابها عن دراما رمضان

وكشفت النجمة ليلى علوي، سبب غيابها عن الموسم الرمضاني الماضي.

و قالت النجمة ليلى علوي: “مالقيتش السيناريو المناسب اللي أقدر أقدمه السنة دي.. ده غير إني كنت مشغولة بالسينما وفيلم (شوجر دادي) والتحضير له”. 

 

ليلى علوى وأحدث أعمالها

ومن ناحية أخرى تنتظر ليلى علوى عرض أحدث أفلامها “شوجر دادي” بالسينمات نهاية شهر مايو الحالي، وهو فيلم من بطولة بيومي فؤاد وحمدي الميرغني.

 

تفاصيل فيلم شوجر دادي

“شوجر دادي” بطولة: ليلى علوي، وبيومي فؤاد، وحمدي الميرغني، ومصطفى غريب، وتامر هجرس، والراقصة جوهرة، ومحمد محمود، ومي الغيطي، وفرح الزاهد، من تأليف: لؤي السيد، وإخراج: محمود كريم.

 

ليلى علوي في حفل عمر خيرت

حرص العديد من نجوم الفن على حضور حفل عمر خيرت، الذي اقيم أمس في المتحف المصري الكبير. وحضر كل من الفنان هاني رمزي، الفنانة إلهام شاهين، الفنانة ليلى علوي، الفنانة سامية الطرابلسي، في حفل عمر خيرت

وضم الحفل أشهر المقطوعات الموسيقية التي تألق بها عمر خيرت، خلال مسيرته الفنية، أبرزها: ضمير أبلة حكمت، إعدام ميت، عارفة، اللقاء الثاني، خلي بالك من عقلك، اللقاء الثاني، صابر ياعم صابر، فيها حاجة حلوة، عفوا أيها القانون، 100 سنة سينما، مسألة مبدأ، غوايش.

ليلى علوي الفنانة ليلى علوى التاريخ السرى لكوثر محمد ياسين زينة

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