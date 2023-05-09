أثناء الاحتفال بطلاقه.. برازيلي يتعرض لحادث أليم كاد ينهي حياته

ابتدع بعض الأشخاص مؤخرا، طرقًا فريدة وغريبة في الاحتفال بالطلاق، ومع ذلك فإن محاولة رجل للاحتفال بالطلاق من زوجته، كانت قاتلة؛ بعد أن غرق في خليج بـ البرازيل، وأصيب بكسر في رقبته.

ذهب «رافائيل دوس سانتوس» للقفز بالحبال في لاجو أزول (بلو لاجون) في كامبو ماجرو بـ البرازيل؛ احتفالًا بالطلاق من زوجته.

ووفقًا لتقرير نشر في “ميرور”، يخضع الشاب، البالغ من العمر 22 عامًا، لعلاج مكثف؛ بعد غرقه لمسافة 20 مترًا في قاع المحيط، حيث سقط به الجسر المعلق.

وذهب رافائيل إلى “لاجو أزول”؛ للقفز على أرجوحة جسر، في المحجر المهجور؛ للاحتفال بطلاقه.

وبالنسبة للناس في البرازيل، فإن تأرجح الجسر، يشبه القفز بالحبال، ولكن رفائيل سقط أثناء تأرجحه على الجسر وتعرض لإصابات قاتلة كادت تودي بحياته.