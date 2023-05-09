بعد طلاقها.. امرأة تطالب مصور زفافها بـ رد أموالها

يوظف الناس مصوري حفلات الزفاف (الفوتوجرافر)؛ لالتقاط اللحظات المميزة في ليلة العمر، وتوثيقها، للاعتزاز بها لسنوات قادمة.

ويقدر بعض الأزواج عمل مصوري زفافهم كثيرًا، لدرجة أنهم يتصلون بهم مرة أخرى؛ لإحضارهم في المناسبات المستقبلية.

وفي حالة غريبة وفريدة من نوعها؛ اتصلت امرأة بمصور زفافها، بعد 4 سنوات من الزواج؛ لتطلب منه طلبًا غير متوقع، إذ طالبت الفوتوجرافر، بـ"رد المبلغ الذي دفعوه له في حفل الزفاف، لأنها تطلقت".

في البداية، اعتقد المصور أنها كانت مزحة، ولكن أدرك لاحقًا أنها كانت جادة، وتعتقد أنه يحق لها "استرداد الأموال" بسبب طلاقها.

رفض المصور طلبها، وشارك لقطات شاشة من دردشة WhatsApp الخاصة به مع المرأة، على “تويتر”؛ مما أثار تفاعلا وذهولا من رواد السوشيال ميديا من تصرف المرأة.

وفي المحادثة، يدور الجدال بين المصور والمرأة، حيث قالت له: إنها "يحق لها المطالبة باسترداد الأموال"؛ لأنها لم تعد بحاجة إلى تلك الصور، لكن الفوتوجرافر رفض طلبها، فهددته المرأة باتخاذ إجراء قانوني ضده؛ وهو ما ترك المصور في دهشة.

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