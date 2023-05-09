تقدم الشيف غادة التلي طريقة تحضير كب كيك الفانيليا البسيط المغذي، والذي يمكن تزيينه بشكل يناسب المناسبات.



المقادير لعمل كيك الفانيليا

كوب وربع من الدقيق الأبيض.

2 حبة بيض.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من الباكينغ باودر.

نصف كوب من الحليب السائل.

نصف كوب من السكر.

نصف كوب من الزيت النباتي أو الزبدة.

طريقة عمل كب كيك الفانيليا

ننخل الدقيق والباكينج باودر ونتركهم جانباً.

نضع البيض والفانيليا والسكر في وعاء عميق ونخفقها بالخفاقة الكهربائيّة حتى يتضاعف حجم البيض.

نضيف الزبدة والحليب ونستمر بالخفق حتى تختلط كل المكونات جيداً.

نضيف الدقيق المنخول بشكل تدريجي مع استمرار الخفق حتى تمتزج كل المكونات.

نحضر صينية الكب كيك ونسكب فيها الخليط بعد أن نكون قد دهناها بالزبدة.

نضع الكب كيك في الفرن المسخن سابقاً على درجة حرارة 180 درجة مئويّة ونتركه حتى ينضج تماماً.

نخرج الكب كيك من الفرن ونتركه حتى يبرد تماماً ويقدم.